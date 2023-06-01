Dnestr.TV

 
0

В Бендерах ГАИ провела массовую проверку водителей

В Бендерах ГАИ провела массовую проверку водителей

Рейдовое мероприятие прошло в ночь на 24 июня. На этот раз госавтоинспекторы проверяли водителей в г. Бендеры, на ул. Котовского и ул. Суворова.

По итогу было выписано 87 постановлений. 16 водителей привлекли к админответственности за то, что ехали непристёгнутыми ремнём безопасности, 9 – за отсутствие страхового полиса, 6 – за изменения в выхлопной системе транспортного средства, передает пресс-центр МВД ПМР.

Четыре автомобилиста заплатят штраф за непройденный вовремя техосмотр, ещё столько же – за нарушение требований дорожных знаков, один – за отсутствие виньетки.

В ходе рейда в поле зрения операторов системы «Безопасный город» попали несколько водителей, у которых имелось в общей сложности 47 непогашенных штрафов за превышение скоростного режима. Например, у одного из таких правоохранители насчитали 18 «писем счастья», которые были проигнорированы.

Информация о вышеуказанных нарушителях оперативно передавалась сотрудникам ГАИ. Они останавливали водителей и уже под роспись вручали постановления, обязывающие заплатить за их былые лихачества на дорогах.

Массовые проверки будут организованы по всей республике. Проводятся они с целью выявления нарушений ПДД, обеспечения безопасности дорожного движения.
  • Сегодня, 21:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна