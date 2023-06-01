Рейдовое мероприятие прошло в ночь на 24 июня. На этот раз госавтоинспекторы проверяли водителей в г. Бендеры, на ул. Котовского и ул. Суворова.
По итогу было выписано 87 постановлений. 16 водителей привлекли к админответственности за то, что ехали непристёгнутыми ремнём безопасности, 9 – за отсутствие страхового полиса, 6 – за изменения в выхлопной системе транспортного средства, передает пресс-центр МВД ПМР.
Четыре автомобилиста заплатят штраф за непройденный вовремя техосмотр, ещё столько же – за нарушение требований дорожных знаков, один – за отсутствие виньетки.
В ходе рейда в поле зрения операторов системы «Безопасный город» попали несколько водителей, у которых имелось в общей сложности 47 непогашенных штрафов за превышение скоростного режима. Например, у одного из таких правоохранители насчитали 18 «писем счастья», которые были проигнорированы.
Информация о вышеуказанных нарушителях оперативно передавалась сотрудникам ГАИ. Они останавливали водителей и уже под роспись вручали постановления, обязывающие заплатить за их былые лихачества на дорогах.
Массовые проверки будут организованы по всей республике. Проводятся они с целью выявления нарушений ПДД, обеспечения безопасности дорожного движения.