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Избрана самая уродливая собака в мире 2023 года

Избрана самая уродливая собака в мире 2023 года
Фото: today.com/ Сумико Мутс

23 июня в Петалуме, Калифорнии состоялся конкурс «Самая уродливая собака в мире 2023 года». Там короновали победителя - Скутера, 7-летнего лысого щенка китайской хохлатой.

У Скутера, усыновленного Линдой Селестой Элмквист, целая история. Скутер родился с деформированными задними ногами. Его суставы и ноги отведены назад. Когда он родился, заводчик передал его в отдел по контролю за животными в Тусоне для эвтаназии. К счастью, его спасла группа спасения животных от эвтаназии (SAFE), членом которой является Элмквист, передает today.com.

Избрана самая уродливая собака в мире 2023 года
Фото: today.com/ Сумико Мутс/ Линда Селеста Элмквист и Скутер со своей наградой

Мужчина из группы впервые усыновил Скутера и держал его около семи лет. За это время Элмквист проверял Скутера и водил его на прием к врачу. После того, как мужчина не смог продолжать заботиться о Скутере, Элмквист усыновила его и прожила с ним семь месяцев.

Скутер ходит на передних лапах с тех пор, как он был щенком, и, по словам его владельца, с возрастом он быстро утомляется. Для отдыха он садится на задние лапы как на треногу. Поскольку его ноги отставлены назад, когда он идет в ванную, предмет приземляется ему на ноги, но Скутер просто подбрасывает его в воздух.

Избрана самая уродливая собака в мире 2023 года
Фото: today.com/ Сумико Мутс/ Победитель конкурса Самая уродливая собака 2023 года

Физиотерапевт осмотрел Скутера, чтобы получить тележку. И хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к этому, теперь он двигается быстрее и может делать то, что никогда не мог делать, например, обнюхивать свое окружение.

Избрана самая уродливая собака в мире 2023 года
Фото: today.com/ Сумико Мутс/ Победитель конкурса Самая уродливая собака 2023 года

Элмквист говорит, что помимо своего уродства, он такой же, как и любая другая собака, и любит брауншвейгерскую колбасу.

«С того момента, как он усаживает свою безволосую маленькую попку и загнутые назад ноги к вам на колени, вы чувствуете его теплую, обнимающую силу, чтобы изменить значение слова «уродливый»!» — говорит Гади Шварц из NBC, колторый был судьей на конкурсе. «Он оставляет у вас чувство любви и вдохновения к различиям, трудностям, настойчивости и счастью, которые он излучает, как маленький обогреватель! Даже когда он уходит, ты не можешь не улыбнуться, думая о том, как этот косой язык высовывается из его крошечного драгоценного рта. (Кроме того, он пахнет гораздо слаще, чем выглядит!)».

В прошлом году лысая помесь китайской хохлатой и чихуахуа по кличке Mr. Happy Face заняла первое место. Мистер Хэппи Фейс был усыновлен из приюта в Аризоне после того, как его спасли из дома скряги.
  • Сегодня, 22:09
  • DTV
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