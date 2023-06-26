Соревнования по плаванию на открытой воде Goian Swim 2023 прошли в Дубоссарском районе на Гоянском водохранилище. Мероприятие проводится уже во второй раз.
В этом году в заплыве приняли участие более 100 человек – любители и профессионалы из городов и районов Приднестровья и Молдовы. Организатор состязаний – некоммерческое партнёрство «Лига спорта и туризма Hi-Trail». Его руководитель Игорь Боагий отметил, что Гоянское водохранилище отлично подходит для подобного рода соревнований, нравится участникам, поэтому в этом году так много желающих проверить свои силы на открытой воде, сообщает novostipmr.com
«Это популяризация здорового образа жизни, плавания, развитие внутреннего туризма. Гоянский залив – известная локация, историческое место, рядом заповедник "Ягорлык", здесь очень красиво. Это спортивная культура, когда в таких местах не только приятно отдыхать, но и заниматься спортом. Я стараюсь в Приднестровье развивать спортивную культуру. Это мероприятие для людей любого статуса и разного возраста, начиная с 10 лет», - рассказал Игорь Боагий.
Заплывы проводились в разных возрастных категориях на дистанциях 500 м, 1500 м и 3000 м. Первой осилила 500-метровку жительница Тирасполя Арина Васалатая.
«Первый раз плыву на открытой воде, было нелегко. Занималась плаванием 9 лет, но уже 4 года как не плаваю, вот решила попробовать свои силы», - поделилась победительница заплыва Арина Васалатая.
Самому младшему участнику Goian Swim 11 лет. Егор Витковский приехал из Москвы к бабушке с дедушкой на каникулы. Юный пловец посещает спортивную школу, но в соревнованиях на открытой воде принимал участие впервые и завоевал второе место.
«Сложность в преодолении дистанции была связана с тем, что вода холодная, а расстояние привычное, я уже 7 лет занимаюсь плаванием. Я её (дистанцию 500 м – прим. ред.) прошёл за 9 минут 28 секунд. Всё отлично, понравилось участвовать в соревнованиях», - рассказал Егор Витковский.
Соревнования продолжатся на Гоянском водохранилище – запланирован акватлон, который включает три этапа: бег, плавание и снова бег. Предусмотрено 4 дистанции: «Стандарт», «Спринт», «Супер спринт» и «Смешанная эстафета». Старт в 10:00.
На берегу водохранилища организован палаточный лагерь, поддержку в проведении соревнований оказала дубоссарская госадминистрация. Предварительно место заплыва проверили и подготовили с учётом мер безопасности представители Дубоссарского аварийно-спасательного подразделения. А для гостей была организована концертная программа коллективом «Нистрянка» Дома культуры села Гояны.