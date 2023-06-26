Обычно питьевую воду очищают при помощи хлора, однако он нередко вызывает проблемы со здоровьем, поэтому исследователи из Лундского университета (Швеция) решили найти другой вариант. В итоге они выяснили, что удалить хлор из процесса очистки можно, если заменить его на безвредные хищные бактерии, поедающие вредные вещества.
Когда в 2020 году в городе Варберг на западном побережье Швеции установили систему ультрафильтрации, которая очищала питьевую воду из озёр и грунтовых вод, хлор перестали использовать в качестве дезинфицирующего средства. Исследователи воспользовались этой ситуацией, чтобы проверить, как удаление хлора повлияло на бактерии, которые размножались в городской системе водоснабжения, передаёт ridus.ru
Внутренняя часть труб, транспортирующих питьевую воду, покрыта биоплёнкой, которая защищает и поддерживает бактерии, образуя микробиом водопроводной трубы. Поэтому команда проанализировала образцы этой плёнки, взятые из разных точек Варберга в течение шести месяцев до и после удаления хлора. Используя секвенирование ДНК, учёные идентифицировали бактерии, которые обитают в микробиоме водопроводной системы.
Как выяснилось, на третий месяц после удаления хлора популяция некоторых бактерий значительно сократилась, однако увеличилось число бактерий вида Bdellovibrio. Это хищные микроорганизмы, которые охотятся на другие бактерии, и при этом они абсолютно безопасны для клеток человека. Что примечательно, отсутствие хлора позволило им размножиться и начать охоту на патогены, в том числе устойчивые к современным антибиотикам.
Исследователи заключили, что в будущем можно будет использовать эти бактерии в качестве альтернативы хлору как более энергоэффективный и щадящий способ очистки воды. Вместе с современной технологией ультрафильтрации (очищение воды с помощью фильтра с очень мелкими ячейками) полезные бактерии могут оказаться более дешёвым способом очистки, нежели громоздкие биофильтры или ультрафиолетовые лампы.
Испытания не показали повышенного риска для людей, однако для окончательных результатов потребуются новые исследования.