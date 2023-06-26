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МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины

МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины
фото из открытых источников

Международный валютный фонд уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.

"Ради Украины фонд уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила (кредитования)", - сказал он.

Можин отметил, что в последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны".

Говоря о пакете финансирования Украины, представитель России в МВФ указал, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам.

"По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера", - отметил Можин.
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