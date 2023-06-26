Dnestr.TV

 
0

Названы страны с самой дорогой ипотекой

Названы страны с самой дорогой ипотекой

Цикл подорожания ипотеки в Европе продолжается: в марте 2023 года в лидерах по размеру ставки традиционно оказалась Украина, а за ней шли Молдавия, Венгрия, Польша, Румыния и Россия; тем не менее некоторым лидерам этого рейтинга с начала года удалось снизить ставки по жилищным ссудам, сообщает ria.ru

Средняя ставка по ипотеке в Украине достигла в марте 13,4 процента, что стало максимумом с 2019 года.

На втором месте оказалась Молдова, где стоимость ипотеки составила 12,03 процента. А следом за ней идут Венгрия со ставкой 10,52 процента и Польша со ставкой 8,9 процента. Последние три страны хоть и остаются в лидерах по стоимости ипотечных ссуд, но уже около двух месяцев средние ставки в них снижаются.

Замыкают топ шесть самых "дорогих" государств Румыния и Россия. В этих странах ставки оказались на уровне 8,4 процента и 8,18 процента годовых соответственно.

Ставки по ипотеке в диапазоне 6-8 процента в марте установилась в Литве, Дании, Латвии, Эстонии, Великобритании, Словении, на Кипре и в Албании.

Одни из самых низких ставок по жилищным ссудам в марте оказались в Швейцарии, Хорватии, Болгарии и Франции — в диапазоне 2,4-2,9 процента.

А самую дешевую ипотеку в Европе можно было взять на Мальте — 2,4 процента. Однако еще в конце прошлого лета самые недорогие жилищные ссуды стоили 1,36 процента (в Люксембурге), в декабре — 2,1 процента (во Франции), а в марте 2023 года — 2,3 процента (также во Франции).

При этом в подавляющем большинстве государств региона средние ставки все так же находятся на уровне многолетних, а иногда и исторических максимумов.

Так, до значений 2008-2009 года добрались ставки в Германии, Швеции, Ирландии, Люксембурге, Финляндии, Словении, Нидерландах и Австрии. До значений 2010-2011 года поднялась стоимость жилищных ссуд в Литве, Латвии, Эстонии, Швейцарии и Румынии.

В 2012-2014 год вернулись ставки в Сербии, Великобритании, Бельгии, Португалии, Италии, Испании, Чехии, Дании, Норвегии, Дании, на Кипре, во Франции. До уровней 2015 года выросла стоимость ипотечных ссуд в Северной Македонии, Словакии, Черногории и Ирландии.

Сильнее всего с начала года ставки поднялись на Украине, в России и на Кипре — на 3,9, 1,53 и 1,4 процентного пункта соответственно. И наоборот, снизились ставки в Болгарии, на Мальте, в Польше и Молдавии — на 0,02-0,7 процентного пункта.
  • Сегодня, 10:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна