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Совещание Президента с руководителями органов госвласти и управления

Совещание Президента с руководителями органов госвласти и управления
фото: president.gospmr

Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. Представители руководящего состава государственных администраций проинформировали о ситуации в городах и районах республики. Обстановка стабильная. Упомянули погодные условия минувшего вечера. Негативные последствия проливного дождя единичны и оперативно устраняются.

Не осталась без внимания трагедия, произошедшая в отчетном периоде в Бендерах, – гибель на производстве двоих сотрудников водоканала. Семьям пострадавших оказана материальная помощь. Ведется расследование. Президент выразил соболезнования родным погибших. Глава государства поручил провести информационно-профилактическую работу с рабочими коллективами предприятий и организаций, деятельность которых сопряжена с определенными рисками, подчеркнув, что ознакомление с правилами производственной безопасности не должно проходить формально, сообщает пресс-служба Президента ПМР

Произошедший в Бендерах несчастный случай – подтверждение значимости их соблюдения.

Еще одна актуальная проблема летнего периода – безопасность на воде. Начало нынешнего сезона отмечено большим количеством утонувших в Днестре. Вадим Красносельский поручил активизировать рейдовый контроль вдоль реки, уделяя повышенное внимание излюбленным гражданами местам активного отдыха вне благоустроенных пляжей. Средствам массовой информации рекомендовано делать акцент на этой теме, предупреждая общественность о возможных трагических последствиях игнорирования правил пребывания на воде.

Рассказывая о текущей работе, главы госадминистраций обратили внимание на дефицит косарей. Эта сезонная работа требует одномоментно большого количества рабочих рук. В Бендерах, к примеру, из 35 штатных единиц занята 21. Для привлечения работников городские власти пошли по пути увеличения премиальных доплат.

Городские и районные руководители проинформировали Президента о работе детских площадок при образовательных и иных социальных учреждениях. На текущей неделе большинство из них завершают деятельность. Сезон прошел успешно. Услуга востребована. Только в Тирасполе площадку при ДДЮТ и пять школьных посетили около семи сотен детей. Столичной оздоровительной базой для молодежи является также лагерь «Спартак», завершивший первую смену (226 человек). Завтра стартует вторая. В лагере ждут 260 юных приднестровцев.

Главы государственных администраций сообщили руководителю страны о подвижках в реализации ФКВ-2023. Участники совещания обсудили конкретные объекты, наметили проведение тематических совещаний – выездных, кабинетных и в режиме видеоконференций.
  • Сегодня, 17:32
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