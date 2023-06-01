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Спасли подростка

Спасли подростка
фото: mvdpmr.org

Накануне на городском пляже Тирасполя двое 15-летних друзей зашли в воду искупаться. Как выяснилось позже, никто из парней не умел плавать. В какой-то момент один из них стал тонуть, течением его уносило на глубину.

Второй молодой человек поплыл к берегу и стал звать на помощь, сообщает пресс-центр МВД.

Спасатели, дежурившие на пляже, отреагировали молниеносно. Спустя несколько секунд они уже были рядом с тонущим парнем и вытащили его на берег.

С подростками провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде.
  • Сегодня, 17:44
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