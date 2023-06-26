Крупнейший банк Швейцарии UBS включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег, сообщают СМИ со ссылкой на Financial Times. Список был составлен после поглощения UBS второго по величине банка страны Credit Suisse, по итогам которого руководство банка запретило сотрудникам привлекать новых клиентов из стран, представленных в этом перечне, пишет sputniknews.ru
В частности, UBS запретил Credit Suisse привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, среди которых Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.
По данным издания, в последние годы Credit Suisse оказался втянут в череду финансовых, коррупционных и репутационных скандалов, которые привели к миллиардным убыткам и риску банкротства.
В марте 2023 года UBS выкупил Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов, в том числе благодаря госгарантиям и кредиту от Нацбанка страны.