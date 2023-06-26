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ЕС согласовал выплату €100 млн 5 странам

ЕС согласовал выплату €100 млн 5 странам

Страны Евросоюза решили выплатить 100 миллионов евро фермерам пяти стран для покрытия убытков, связанных с чрезмерным экспортом агропродукции из Украины.

Отмечается, что ЕС одобрил распределение общей суммы в размере 100 миллионов евро между пятью странами – Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Болгарией, передает eurointegration.com.ua

Польские фермеры получат 40 млн евро из этой суммы. Теперь польские власти смогут увеличить помощь фермерам на 200%, выделив средства из собственного бюджета.

Решение о выплате средств стало возможным после того, как Польша и Венгрия в конце концов сняли препятствия для транзита украинских сельскохозяйственных товаров, а Еврокомиссия оценила, что Варшава и Будапешт выполнили условия соглашения.

Кандидат в члены ЕС Молдова - 0 (молдавские фермеры, конечно, страдают, но, видимо, не так, как европейские), пишет Sputnik Ближнее зарубежье

ЕС согласовал выплату €100 млн 5 странам
  • Сегодня, 18:37
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