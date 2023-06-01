фото: government.gospmr
На площадке Правительства прошла встреча Премьера, глав министерств социально-экономического блока с представителями республиканской общественной организации Союз «Память». Это традиционные встречи, в рамках которых обсуждают актуальные вопросы, касающиеся членов организаций и их семей. В ходе диалога говорили о здравоохранении, социальной поддержке семей и обеспечении деятельности РОО, сообщает
пресс-служба Правительства ПМР
Началась дискуссия с изучения ситуации по данным ранее поручениям. В центре внимания – плановая диспансеризация участников общественного объединения. Из-за пандемии коронавируса она не проводилась в необходимом объеме уже несколько лет. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране стабильна и Министерство здравоохранения приступило к ее проведению, отметил Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан.
«По линии Минздрава это в плановом порядке осуществляется. И в рамках этой диспансеризации уже есть непосредственно прием с врачом, назначение лекарств, получаемых в амбулаторном порядке. Ну и по нашей информации, по линии Минздрава вопрос закрывается. Там у них есть целый график для участников боевых действий, для семей погибших и так далее», — довел информацию Алексей Цуркан.
Еще один вопрос, который был поднят на встрече – установка надгробных памятников защитникам Приднестровья. По словам председателя РОО «Бендерский Союз Память» Людмилы Мальчуковой, не на всех захоронениях они имеются.
«Кто сумел относительно хороший памятник поставить, он поставил. А кто не сумел, тот не сумел. Вот у нас два боевых командира были, у них памятников нет и семей здесь их нет, — отметила Людмила Мальчукова и добавила. — Многие пишут заявления и просят помочь установить памятник».
С прошлого года в республике действует программа по установке однотипных памятников. Глава Правительства Александр Розенберг отметил необходимость контроля и проверки наличия памятников на захоронениях, где они еще не установлены. Премьер поручил выяснить, включены ли эти могилы в программу установки единообразных надгробий.
«Нужно пойти в администрацию, посмотреть реестр, включены ли эти могилы или нет. Реестры подавали главы, когда считали программу, и на эту программу заложили деньги в бюджете. Теперь нужно просто проверить есть ли они, если нет, значит нужно дополнять», — отметил Александр Розенберг.
В завершение встречи Премьер выразил благодарность общественным организациям за их активное участие в жизни республики и вклад в сохранение памяти о защитниках Приднестровья и истории становления государства.фото: government.gospmr