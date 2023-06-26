На заседании Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ парламентарии рассмотрели дополнения в Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сообщает парламентская пресс-служба.
Законопроектом предлагается запретить размещать приют для содержания безнадзорных животных в границах населенного пункта. В статью 12 закона о санитарно-эпидемиологических требованиях к планировке и застройке населенных пунктов добавляется еще один пункт. Приюты для содержания безнадзорных животных согласно предлагаемым нормам должны быть расположены за пределами населенного пункта на расстоянии минимум 300 метров. Территория приюта должна быть ограждена забором высотой не менее 2 метров с основанием, предотвращающим подкоп животным.
Законопроект инициировали парламентарии: Александр Коршунов, Руслан Гареев и Антон Онуфриенко. Поводом послужили неоднократные обращения в адрес Верховного Совета граждан, которые сетовали на то, что невозможно проживать в домах с рядом расположенными приютами для животных.
Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам Минздрава санитарно-защитная зона для хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов составляет 50 метров, а до 100 голов – 100 метров. При этом не установлены требования к питомникам свыше 100 особей, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. А в настоящее время приют для животных, который располагается в городе Бендеры, достигает примерно 600 особей. И расстояние от жилой зоны до приюта составляет чуть более 200 метров.
«Проживающие в селе Гиска и в микрорайоне Ленинском регулярно жалуются на запах и лай собак. Это мешает жителям, и это реальная проблема, которую нужно решать. Мы не против приюта и собак. Мы за защиту прав людей», – подчеркнул на заседании заместитель председателя Комитета по вопросам регполитики Антон Онуфриенко.
По информации, озвученной на заседании комитета, есть решение суда о том, что помещение, где сейчас располагается приют в Бендерах, должно быть освобождено. При этом в законе о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрен 1 миллион рублей из Фонда капитальных вложений на создание республиканского приюта для содержания безнадзорных животных. По мнению авторов и депутатов профильного комитета, республиканский приют не должен быть создан в черте населенного пункта.
«Мы внесли дополнения в Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в том числе в связи с тем, что бездомные животные, в том числе собаки, являются разносчиками болезней. Поэтому предложены нормы: размещать приют для животных на расстоянии 300 метров от границы населенного пункта», – отметил председатель Комитета по вопросам регполитики Руслан Гареев.
Депутаты комитета вместе с членами Правительства обсудили еще один момент, который затрагивается в законопроекте. Это приюты временной передержки, созданные общественными организациями, выступающими в поддержку животных. И такие приюты находятся в черте городов. Вопрос, касающийся деятельности общественных организаций, депутаты обсудят во втором чтении.
Пока законопроект группы парламентариев профильный комитет подготовил к рассмотрению в первом чтении и будет выступать за его принятие на одном из пленарных заседаний.