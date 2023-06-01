В Молдове 1 июля вступят в силу изменения в правилах дорожного движения (ПДД). Теперь за некоторые нарушения сотрудники полиции будут временно лишать водительских прав. Основная часть нововведений направлена на соблюдение скоростного режима, передает портал piataauto.md.
Штраф за несоблюдение скоростного режима будет зависеть от того, насколько сильно водитель превысил скорость. Всего введено пять категорий превышения скорости:
Превышение скорости на 10-20 км/ч: штраф от 600 до 900 леев и три штрафных балла.
Превышение скорости на 20-40 км/ч: штраф от 900 до 1200 леев и четыре штрафных балла.
Превышение скорости на 40-60 км/ч: штраф от 1500 до 1800 леев и пять штрафных баллов.
Превышение скорости на 60-80 км/ч: штраф от 2250 до 2500 леев, шесть штрафных баллов и лишение водительских прав на срок от 60 до 75 дней.
Превышение скорости более чем на 80 км/ч: штраф от 3750 до 5000 леев, семь штрафных баллов и лишение водительских прав на срок от 90 до 105 дней.
При этом, если в течение одного календарного года водитель дважды превысит скорость на 40-60 км/ч, во второй раз ему грозит штраф от 5000 до 7500 леев, шесть штрафных баллов и лишение водительских прав на срок от 90 до 120 дней. Также, если в течение одного года водитель дважды превысит скорость более чем на 60 км/ч, ему грозит второй штраф от 7500 до 10000 леев и лишение водительских прав на срок от 150 до 180 дней, пишет newsmaker.md
Еще одно изменение в ПДД касается водителей, которых лишили водительских прав, но они все равно сели за руль. Им грозит штраф от 12000 до 15000 леев, 60 часов неоплачиваемых работ или арест на 15 дней.
Также предусмотрено ужесточение наказания для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, переходящим дорогу в установленном законом порядке. За первое нарушение им по-прежнему грозит штраф от 1500 до 1800 леев и пять штрафных баллов. За повторное нарушение водителям грозит штраф от 2250 до 2500 леев и лишение прав на срок от 30 до 45 дней.
Еще одно ужесточение ПДД касается тех людей, которые передают управление автомобилем водителям без прав или с просроченными правами. Владельцу автомобиля грозит штраф от 17500 до 25000 леев.