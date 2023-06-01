Как сообщает парламентская пресс-служба, комитет Верховного Совета по экономической политике, бюджету и финансам сегодня рассмотрел пакет законопроектов, которые помогут в создании благоприятных условий в сфере налогообложения для развития внутреннего туризма. Дополнения вносятся сразу в три закона: «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе», «О налоге на доходы организаций» и «О подоходном налоге с физических лиц».
«С целью стимулирования внутреннего туризма на территории республики туристу-экскурсанту планируется возмещать часть стоимости оплаченных туристических услуг. Такое возмещение осуществляется банковским учреждением за счет получаемых из бюджета средств. С целью освобождения от налогообложения средств, которые будет получать банк, предлагается их исключить из объекта обложения на доходы организаций. Также проектом предлагается исключить получаемые туристами выплаты, так называемый кешбэк, из объекта обложения подоходным налогом, единым социальным налогом и обязательным страховым взносом», - пояснила представитель Правительства.
Планируется, что с принятием этих изменений в законодательство доходы организаций, предоставляющих приднестровцам услуги на рынке внутреннего туризма, вырастут. Это повлечет за собой увеличение налоговых платежей в бюджет.
Депутаты комитета по экономической политике согласились с инициативой Правительства. Пакет законопроектов подготовлен для принятия на пленарном заседании Верховного Совета сразу в двух чтениях.