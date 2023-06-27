Dnestr.TV

 
0

В США впервые за 20 лет выявили случаи заболевания малярией

В США впервые за 20 лет выявили случаи заболевания малярией

Потенциально смертельное заболевание «малярия», вызванное переносимым комарами паразитом, проникло в США. Три новых случая малярии — один в Техасе и два во Флориде — вызывают опасения оттого, что заболевшие не выезжали из страны, пишет iz.ru ссылаясь на The New York Post.

Последний случай, зафиксированный Центром по контролю и профилактике заболеваний, был в 2003 году в Палм-Бич, штат Флорида. Обычно в США наблюдали случаи малярии у людей, выезжавших за пределы страны. Однако три нынешних случая вызывают опасения тем, что местные комары способны распространять болезнь среди людей.

«Всегда беспокоит тот факт, что в каком-то районе происходит локальная передача инфекции. Изменение климата определенно играет свою роль в распространении трансмиссивных заболеваний (передающихся кровососущими насекомыми. — Ред.) по территории США», — отметила энтомолог из Университета Флориды, которая занимается исследованиями болезней, переносимых комарами, Эстель Мартин.

У людей с паразитом, вызывающим малярию, в крови не всегда проявляются симптомы, отметили эксперты. Симптомы малярии включают лихорадку, дрожь, озноб, головную боль, боли в мышцах, тошноту, рвоту, диарею и слабость. Если своевременно ее не лечить, инфекция может вызвать желтуху, анемию, почечную недостаточность, судороги, спутанность сознания, кому и смерть.

Малярия поддается лечению, если она диагностирована достаточно рано. Кроме того, в настоящее время доступна противомалярийная вакцина.

Зараженные малярией комары были обнаружены в болотистой местности в округе Сарасота, где произошел один из случаев заболевания во Флориде. Затем местные чиновники применили инсектициды, которые убивают взрослые и подрастающие особи комаров.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Сергей Быков рассказал об опасных последствиях от укусов комаров. Он напомнил, что с сезонным потеплением начинается пора зудящих укусов комаров, которые не только вызывают дискомфорт, но и могут стать причиной сильных аллергических реакций.

Аллергическая реакция на укус комара может имеет три разные степени тяжести, сказал врач. Первая — местная реакция, которая сопровождается появлением большого отека, покраснением и повышением температуры кожи. Такая реакция может продолжаться в течение 10–14 дней. Вторая — системная реакция с появлением крапивницы. В этом случае может даже возникнуть анафилактический шок. Третья — дыхательная реакция с приступами удушья.

У детей, особенно маленьких, у больных мастоцитозом и людей, которые часто находятся в местах с большим количеством комаров, повышен риск развития аллергической реакции на укусы комаров, подчеркнул аллерголог.

По словам Быкова, врачи используют методы лабораторной диагностики на определение специфических IgE-антител к инсектным аллергенам. Чтобы защититься от укусов комаров, врач советует вешать на окна москитные сетки, носить одежду с длинными рукавами и штанинами и наносить на кожу или одежду репелленты — химические вещества, которые отталкивают комаров и других насекомых, обеспечивая защиту на несколько часов.
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна