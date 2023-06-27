Потенциально смертельное заболевание «малярия», вызванное переносимым комарами паразитом, проникло в США. Три новых случая малярии — один в Техасе и два во Флориде — вызывают опасения оттого, что заболевшие не выезжали из страны, пишет iz.ru ссылаясь на The New York Post.
Последний случай, зафиксированный Центром по контролю и профилактике заболеваний, был в 2003 году в Палм-Бич, штат Флорида. Обычно в США наблюдали случаи малярии у людей, выезжавших за пределы страны. Однако три нынешних случая вызывают опасения тем, что местные комары способны распространять болезнь среди людей.
«Всегда беспокоит тот факт, что в каком-то районе происходит локальная передача инфекции. Изменение климата определенно играет свою роль в распространении трансмиссивных заболеваний (передающихся кровососущими насекомыми. — Ред.) по территории США», — отметила энтомолог из Университета Флориды, которая занимается исследованиями болезней, переносимых комарами, Эстель Мартин.
У людей с паразитом, вызывающим малярию, в крови не всегда проявляются симптомы, отметили эксперты. Симптомы малярии включают лихорадку, дрожь, озноб, головную боль, боли в мышцах, тошноту, рвоту, диарею и слабость. Если своевременно ее не лечить, инфекция может вызвать желтуху, анемию, почечную недостаточность, судороги, спутанность сознания, кому и смерть.
Малярия поддается лечению, если она диагностирована достаточно рано. Кроме того, в настоящее время доступна противомалярийная вакцина.
Зараженные малярией комары были обнаружены в болотистой местности в округе Сарасота, где произошел один из случаев заболевания во Флориде. Затем местные чиновники применили инсектициды, которые убивают взрослые и подрастающие особи комаров.
Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Сергей Быков рассказал об опасных последствиях от укусов комаров. Он напомнил, что с сезонным потеплением начинается пора зудящих укусов комаров, которые не только вызывают дискомфорт, но и могут стать причиной сильных аллергических реакций.
Аллергическая реакция на укус комара может имеет три разные степени тяжести, сказал врач. Первая — местная реакция, которая сопровождается появлением большого отека, покраснением и повышением температуры кожи. Такая реакция может продолжаться в течение 10–14 дней. Вторая — системная реакция с появлением крапивницы. В этом случае может даже возникнуть анафилактический шок. Третья — дыхательная реакция с приступами удушья.
У детей, особенно маленьких, у больных мастоцитозом и людей, которые часто находятся в местах с большим количеством комаров, повышен риск развития аллергической реакции на укусы комаров, подчеркнул аллерголог.
По словам Быкова, врачи используют методы лабораторной диагностики на определение специфических IgE-антител к инсектным аллергенам. Чтобы защититься от укусов комаров, врач советует вешать на окна москитные сетки, носить одежду с длинными рукавами и штанинами и наносить на кожу или одежду репелленты — химические вещества, которые отталкивают комаров и других насекомых, обеспечивая защиту на несколько часов.