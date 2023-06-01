Закрепить на уровне закона участие депутатов местных советов в проверках ремонтных и строительных работ, выполненных за счет бюджетных средств – такова суть законопроекта, который направил в Верховный Совет Бендерский городской Совет народных депутатов. Вопрос рассмотрели на заседании Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ, сообщает парламентская пресс-служба
«Предлагается при формировании приемных комиссий в обязательном порядке включать в их состав народного депутата местного Совета по соответствующему избирательному округу. Это позволит усилить контроль в данной сфере, повысить информированность депутатов о проектах, реализуемых на территории избирательного округа в части обладания детальными сведениями о выполняемых работах, наличии либо отсутствии визуальных дефектов по их итогам», – представил законопроект председатель Бендерского горсовета Юрий Кара.
Согласно законопроекту, депутат будет обладать правом подписи актов приемки выполненных работ. В случае наличия особого мнения в отношении работ депутат сможет изложить его, оставив акт приемки без своей подписи.
Выступая в поддержку законопроекта, глава Бендерского горсовета привел несколько примеров, когда при приеме объекта в эксплуатацию выявлялись различные нарушения.
Депутаты профильного Комитета поддержали предложенный законопроект, но акцентировали внимание на необходимости его доработать и прописать правовой механизм реализации новых норм. Дополнение в закон «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов ПМР» будет рассмотрено в первом чтении на одном из пленарных заседаний Верховного Совета.