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Депутатам дадут право на участие в проверках ремонтных и строительных работ

Депутатам дадут право на участие в проверках ремонтных и строительных работ

Закрепить на уровне закона участие депутатов местных советов в проверках ремонтных и строительных работ, выполненных за счет бюджетных средств – такова суть законопроекта, который направил в Верховный Совет Бендерский городской Совет народных депутатов. Вопрос рассмотрели на заседании Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ, сообщает парламентская пресс-служба

«Предлагается при формировании приемных комиссий в обязательном порядке включать в их состав народного депутата местного Совета по соответствующему избирательному округу. Это позволит усилить контроль в данной сфере, повысить информированность депутатов о проектах, реализуемых на территории избирательного округа в части обладания детальными сведениями о выполняемых работах, наличии либо отсутствии визуальных дефектов по их итогам», – представил законопроект председатель Бендерского горсовета Юрий Кара.

Согласно законопроекту, депутат будет обладать правом подписи актов приемки выполненных работ. В случае наличия особого мнения в отношении работ депутат сможет изложить его, оставив акт приемки без своей подписи.

Выступая в поддержку законопроекта, глава Бендерского горсовета привел несколько примеров, когда при приеме объекта в эксплуатацию выявлялись различные нарушения.

Депутаты профильного Комитета поддержали предложенный законопроект, но акцентировали внимание на необходимости его доработать и прописать правовой механизм реализации новых норм. Дополнение в закон «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов ПМР» будет рассмотрено в первом чтении на одном из пленарных заседаний Верховного Совета.
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