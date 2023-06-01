Стоимость пшеницы на бирже в ходе торгов поднялась до максимума за четыре месяца.
Как отметил Bloomberg, рынок отреагировал на попытку вооруженного мятежа в России: страна в этом и следующем сезоне, как ожидается, станет крупнейшим экспортером пшеницы, передает forbes.ru
Биржевая стоимость пшеницы в ходе торгов поднялась до максимума за четыре месяца, написал Bloomberg. В понедельник днем цена фьючерсов Chicago SRW поднималась на 3,2%. Однако к 21:00 рост сменился падением — на 1,47%, до $735,4.
Стоимость пшеницы росла из-за реакции рынка на попытку вооруженного мятежа в России, которая добавила неопределенности прогнозам по поставкам зерна из черноморского региона, написал Bloomberg.
Россия в этом и следующем сезонах, как ожидается, станет крупнейшим экспортером пшеницы, и любые потрясения с поставками будут иметь значительный эффект на мировые потоки, считает агентство. Пока ситуация в России не привела к каким-либо перебоям в торговле пшеницей, добавило оно. Но компании, занимающиеся перевозками зерна, будут оценивать безопасность работы в регионе, заявил Bloomberg глава исследований рынка сельскохозяйственных товаров Rabobank Карлос Мера.
По итогам месяца фьючерсы на пшеницу могут подорожать на 29%. В этом случае это будет самый большой прирост с 2015 года. Рост цен объясняется в том числе сухой погодой в США, которая вредит урожаю кукурузы и сои, написал Bloomberg.