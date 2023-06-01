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Операция "Внимание: пешеход !"

Операция "Внимание: пешеход !"
фото: mvdpmr

Профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход!» с 26 июня проходит по всей республике, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием людей, которые пересекают проезжую часть пешком.

За пять месяцев 2023 года в Приднестровье произошло 15 ДТП с наездом на пешеходов, в результате которых один человек погиб, 14 – получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Сотрудники ГАИ напоминают как пешеходам, так и водителям о том, что необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Нарушителей привлекают к админответственности: кто за рулём – за то, что не пропускают пешеходов на зебре, а самих пешеходов – за переход проезжей части не по правилам.

Госавтоинспекторы вручают буклеты и световозвращающие элементы. Операция продлится по 29 июня включительно.

За минувшую неделю, с 19 по 25 июня, в республике произошло 62 механических ДТП.

Основные причины:
– не предоставили преимущество в движении – 13;
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 11;
– не выдержали безопасную дистанцию – 10;
– не справились с управлением – 7;
– не выдержали безопасный боковой интервал – 5;
– ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 2.

Совершено два учётных ДТП (причина – наезд на пешехода), два человека получили травмы различной степени тяжести.

  • Сегодня, 09:23
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