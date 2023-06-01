Профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход!» с 26 июня проходит по всей республике, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием людей, которые пересекают проезжую часть пешком.
За пять месяцев 2023 года в Приднестровье произошло 15 ДТП с наездом на пешеходов, в результате которых один человек погиб, 14 – получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Сотрудники ГАИ напоминают как пешеходам, так и водителям о том, что необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Нарушителей привлекают к админответственности: кто за рулём – за то, что не пропускают пешеходов на зебре, а самих пешеходов – за переход проезжей части не по правилам.
Госавтоинспекторы вручают буклеты и световозвращающие элементы. Операция продлится по 29 июня включительно.
За минувшую неделю, с 19 по 25 июня, в республике произошло 62 механических ДТП.
Основные причины: – не предоставили преимущество в движении – 13; – не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 11; – не выдержали безопасную дистанцию – 10; – не справились с управлением – 7; – не выдержали безопасный боковой интервал – 5; – ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 2.
Совершено два учётных ДТП (причина – наезд на пешехода), два человека получили травмы различной степени тяжести.