В переговорном зале Администрации Президента 27 июня состоялось обсуждение планов строительства в Днестровске храма.
С инициативой о возведении церкви к руководителю страны обратился Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Идея родилась не сегодня. Это – давнишний запрос жителей города, в котором проживает порядка 10 тысяч человек, и расположенного рядом села Незавертайловка. Проект храма разработали силами епархии в 2020 году, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Градообразующее предприятие Молдавская ГРЭС и компания «Интер РАО», в состав которой входит днестровская электростанция, приняли решения взять на себя финансирование строительства социально значимого объекта.
Сегодня представители инвесторов присутствовали на совещании при Президенте, подтвердив вовлеченность в реализацию идеи. Глава государства выразил им благодарность за поддержку этого начинания. Отмечено, что современная история приднестровского края богата фактами, связанными с укреплением православия, восстановлением старых и строительством новых храмов. За несколько десятилетий, сменивших трагические времена гонений на церковь, на территории республики возведено порядка полутора десятков храмов.
Участники совещания в рабочем порядке обсудили имеющиеся наработки. Предложенный епархией проект поддержан.
Храм будет оформлен в традиционной стилистике. Предполагаемая разработчиками вместимость – до 200 человек. Место расположения определено. Церковь будет носить имя Илии Пророка.
Планируемый срок строительства – три года. К работам приступят уже в текущем году. Первый этап включает подведение коммуникаций и закладку фундамента. Сразу продумывают сопутствующую инфраструктуру, хозяйственные постройки, элементы благоустройства прилегающей территории и ее озеленения.