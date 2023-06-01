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В Днестровске построят храм в честь Илии Пророка

В Днестровске построят храм в честь Илии Пророка
фото: president.gospmr

В переговорном зале Администрации Президента 27 июня состоялось обсуждение планов строительства в Днестровске храма.

С инициативой о возведении церкви к руководителю страны обратился Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Идея родилась не сегодня. Это – давнишний запрос жителей города, в котором проживает порядка 10 тысяч человек, и расположенного рядом села Незавертайловка. Проект храма разработали силами епархии в 2020 году, сообщает пресс-служба Президента ПМР

Градообразующее предприятие Молдавская ГРЭС и компания «Интер РАО», в состав которой входит днестровская электростанция, приняли решения взять на себя финансирование строительства социально значимого объекта.

Сегодня представители инвесторов присутствовали на совещании при Президенте, подтвердив вовлеченность в реализацию идеи. Глава государства выразил им благодарность за поддержку этого начинания. Отмечено, что современная история приднестровского края богата фактами, связанными с укреплением православия, восстановлением старых и строительством новых храмов. За несколько десятилетий, сменивших трагические времена гонений на церковь, на территории республики возведено порядка полутора десятков храмов.

Участники совещания в рабочем порядке обсудили имеющиеся наработки. Предложенный епархией проект поддержан.

Храм будет оформлен в традиционной стилистике. Предполагаемая разработчиками вместимость – до 200 человек. Место расположения определено. Церковь будет носить имя Илии Пророка.

Планируемый срок строительства – три года. К работам приступят уже в текущем году. Первый этап включает подведение коммуникаций и закладку фундамента. Сразу продумывают сопутствующую инфраструктуру, хозяйственные постройки, элементы благоустройства прилегающей территории и ее озеленения.

В Днестровске построят храм в честь Илии Пророка
фото: president.gospmr
  • Сегодня, 15:00
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