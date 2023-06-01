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Специалисты РМ и Приднестровья обсудили ремонт моста через Днестр у Дубоссар

Специалисты РМ и Приднестровья обсудили ремонт моста через Днестр у Дубоссар
фото: point.md

Состояние моста через Днестр у Дубоссар на скоростной автомагистрали М1 граница с Румынией – Леушены – Кишинев – Дубоссары – граница с Украиной стал предметом обсуждения на встрече специалистов с двух берегов Днестра, передает infotag.md

Встреча прошла в офисе Миссии ОБСЕ в Бендерах.

Мост был сдан в эксплуатацию в 1965 г.. Он был поврежден во время приднестровского конфликта, и был реставрирован в 1997 г.

Эксперты из Кишинева высказались за ремонт моста, учитывая его аварийное состояние, степень износа колонн, эрозию металлических элементов, сейсмостойкость, а также другие элементы, связанные с условия эксплуатации.

На первоначальном этапе предложено ограничить движение крупнотонажных транспортных средств, скорость движения и расстояние между ними в соответствии с требованиями, установленными технической экспертизой.

Стороны договорились продолжить диалог по теме моста для реализации выявленных и согласованных технических решений.
  • Вчера, 22:24
  • DTV
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