Состояние моста через Днестр у Дубоссар на скоростной автомагистрали М1 граница с Румынией – Леушены – Кишинев – Дубоссары – граница с Украиной стал предметом обсуждения на встрече специалистов с двух берегов Днестра, передает infotag.md
Встреча прошла в офисе Миссии ОБСЕ в Бендерах.
Мост был сдан в эксплуатацию в 1965 г.. Он был поврежден во время приднестровского конфликта, и был реставрирован в 1997 г.
Эксперты из Кишинева высказались за ремонт моста, учитывая его аварийное состояние, степень износа колонн, эрозию металлических элементов, сейсмостойкость, а также другие элементы, связанные с условия эксплуатации.
На первоначальном этапе предложено ограничить движение крупнотонажных транспортных средств, скорость движения и расстояние между ними в соответствии с требованиями, установленными технической экспертизой.
Стороны договорились продолжить диалог по теме моста для реализации выявленных и согласованных технических решений.