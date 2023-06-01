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В Приднестровье вырастут штрафы за непристёгнутый ремень безопасности

В Приднестровье вырастут штрафы за непристёгнутый ремень безопасности

28 июня Верховный Совет принял законопроект Президента Приднестровья в окончательном чтении

55 рублей теперь будет составлять штраф за непристегнутый в автомобиле ремень безопасности. Такой же штраф будет и за езду без мотошлема. Верховный Совет принял во втором окончательном чтении законопроект Президента о повышении размера штрафа, но с минимальным его увеличением: не 10 РУ МЗП, как предлагалось изначально, а 3 РУ МЗП. Ранее штраф составлял 2 РУ МЗП (36,80 руб.), сообщает пресс-служба Парламента

Депутаты считают, что необходимо время, чтобы приучить водителей пристегиваться, а мотоциклистов надевать шлемы. И для этого нужно усилить разъяснительную работу сотрудников ГАИ. Министерство внутренних дел в этом направлении проводит рейды. Так с 19 по 21 июня в республике проходила акция «Пристегнись!». Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 181 водителя. При вождении они не были пристегнуты ремнем безопасности. Выявлено 58 нарушений правил перевозки пассажиров. По правилам дорожного движения, пассажиры должны использовать ремень безопасности, а детей до 12 лет нужно перевозить в удерживающих устройствах или автокреслах.

«Мы долго обсуждали законопроект. Учли мнение и водителей, и представителей МВД, и ту статистику, которая была нам представлена. Наши водители не считали необходимым пристегивать ремни на территории ПМР. И как только выезжали за пределы республики, мгновенно все пристегивались, потому что понимали, что там за это не только предусматривается штраф, который больше, чем у нас, но и штрафные баллы. Исходя из этого, не думая о том, что это их же безопасность, безопасность пассажиров в транспорте, они почему-то не соблюдали правила. Скажем так, и работники МВД, может быть, не особо именно за этот вид нарушения привлекали к ответственности. Конечно, это расхолаживало водителей, все уже привыкли не пристегиваться», – прокомментировала вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.

Депутаты Верховного Совета согласились с мнением коллег Комитета по законодательству не увеличивать определенное время штраф до 10 РУ МЗП. До конца года будет проанализирована статистика нарушений после усиления разъяснительной работы сотрудниками ГАИ и увеличения штрафа на 1 РУ МЗП.

«Было большое количество ДТП совершено. Есть анализ того, что если бы пассажиры и сам водитель были пристегнуты, то сохранилось бы здоровье, остались бы в живых. Президент на эту проблему обратил внимание, и была направлена инициатива. Мы посчитали, что, может быть, на какой-то небольшой промежуток времени, до конца года, все-таки не увеличивать этот штраф до 10 РУ МЗП. Мы рассчитываем на то, что все водители с пониманием отнесутся к тому, что надо пристегиваться. И эти деньги, которые они должны будут заплатить в виде штрафа, больше пригодятся в их семьях», – отметила Галина Антюфеева.

В Молдове за нарушение правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами, светоотражающими сигнальными предупредительными жилетами, детским креслом штраф составляет от 450 до 600 леев, дополнительно начисляются 3 штрафных балла.

В Приднестровье штраф будет составлять 55 рублей после того, как Президент подпишет принятый сегодня парламентариями закон с изменениями в Кодекс об админправонарушениях.
  • Вчера, 18:15
  • DTV
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