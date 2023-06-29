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Деканы факультетов Приднестровского госуниверситета будут назначаться ректором

Деканы факультетов Приднестровского госуниверситета будут назначаться ректором

Должность декана факультета в Приднестровском государственном университете им. Т. Г. Шевченко станет назначаемой. Решение о назначении будет принимать ректор вуза.

Изменения в Закон ПМР «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в Трудовой кодекс ПМР депутаты Верховного Совета приняли сегодня во втором окончательном чтении, сообщает пресс-служба Верховного Совета.

Сейчас должность декана факультета является выборной. Руководителей филиалов и директоров институтов назначает ректор. Законодательная инициатива Президента ПМР призвана привести действующие нормы к единообразию. Должность заведующего кафедрой решено оставить выборной, так как эти специалисты в университете занимаются научной работой.

Изменения в действующее законодательство, поддержанные депутатским корпусом на пленарном заседании, вступят в силу сразу после подписания Президентом и официального опубликования.

Деканы, которые находятся в должности сейчас (по Уставу ПГУ они избираются на 5 лет), доработают до конца своего срока. После этого всех глав факультетов будет назначать ректор.
  • Сегодня, 07:58
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