Молдавские власти в июне получат результаты финансово-юридического аудита долга Moldovagaz перед «Газпромом», а в июле оценят возможность обращения в суд против российской компании. Об этом рассказал europalibera.org министр энергетики Виктор Парликов.
Аудит находится «в процессе завершения», говорится в ответе министерства.
Международные компании (из Норвегии и Великобритании), привлеченные Агентством государственного имущества, представят результаты аудита к концу июня этого года.
На основании этих результатов министерство к середине июля примет решение о том, стоит ли подавать в суд на «Газпром», говорит министр Парликов.
«В конечном итоге речь идет о нашем общем подходе к „Газпрому“, о том, как мы позиционируем себя [по отношению к концерну]. Во второй половине июля у нас будет ясная картина», — сказал министр энергетики.
По его словам, решение о привлечении «Газпрома» к ответственности будет принято «не только на основании аудита, но и на основании заявлений [бывшего вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития] Андрей Спыну».
Энергокризис в Молдове
В декабре 2022 года Спыну, который сейчас является генеральным секретарем аппарата президента, заявил в интервью, что «Газпром» «не соблюдал положения контракта с Молдовой».
С октября 2022 года «Газпром» сократил объем газа, поставляемого в Молдову, на 56%.
Молдавские власти обвинили Москву в создании энергетического кризиса в Молдове и отказались от потребления российского газа на правом берегу.
В ноябре 2022 Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению, согласно которому весь объем поставляемого «Газпромом» газа был перенаправлен в Приднестровскую Молдавскую Республику.
С ноября 2022 по май 2023, как минимум, 4 европейских компании обратились в Международный Арбитражный суд из-за недопоставок газа российским газовым концерном, требуя возмещения убытков.
Кто еще судится с «Газпромом»?
В мае 2023 года итальянская энергетическая компания Eni инициировала арбитражное разбирательство из-за того, что «Газпром» необоснованно стал сокращать объемы поставляемого газа.
Тоже в мае, компания Europolgaz, владелец участка газопровода «Ямал-Европа», потребовала в арбитражном суде почти 6 млрд злотых (около 2,3 млрд долларов США) от «Газпром».
Еще две немецких компании, Uniper и RWE, судятся с «Газпромом» с осени 2022 года из-за сокращения российской компанией поставок газа в Германию. Uniper оценивает нанесенный ущерб в 11,6 млрд евро.
У RWE тоже был контракт с «Газпромом» на поставку газа, однако в августе 2022 года российский газовый концерн решил прекратить поставки из-за ремонта единственной функциональной газораспределительной установки.