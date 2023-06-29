Верховный Совет ПМР принял сразу в двух чтениях поправки в закон о бюджете этого года. Это были законодательные инициативы Президента ПМР, сообщает парламентская пресс-служба.
Одна из них касается благоустройства мест размещения сотрудников милиции, задействованных в охране общественного порядка. На обустройство постовых помещений планируется выделить около 500 тысяч рублей в рамках Фонда капвложений.
«Речь о создании комфортных, нормальных условий, обеспечивающих все необходимые процессы. Это и небольшой рабочий кабинет с установлением современной базы данных, которая даёт возможность тут же, оперативно проверять информацию. Это и элементарные санитарные условия, всё то, что необходимо для полноценной работы», - отметил председатель Комитета Верховного Совета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Цель второй инициативы – предоставить право привлекать юрлица к выполнению дорожных работ по договорам субподряда на сумму, в совокупности не превышающую 50% от общей стоимости дорожных работ, предусмотренной в договоре генподряда. В действующей редакции закона предел – 20% от общей суммы. Увеличение нормы субподряда, по мнению Президента, позволит привлечь к выполнению работ не только государственные и муниципальные предприятия.
Инициативы главы государства парламентарии приняли сразу в двух чтениях. Документы направлены на подпись Президенту и вступят в силу сразу после официального опубликования.