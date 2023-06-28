В Кишиневе фирма обманула более 60 человек, пообещав хорошо оплачиваемую работу в странах Евросоюза. Люди заплатили сотни евро за возможность работать и обеспечить лучшую жизнь своим семьям, но не увидели ни обещанной работы, ни потраченных денег, сообщает jurnal.md.
Роман Плэмэдялэ, один из пострадавших, рассказал, что заплатил 600 евро за дорогу и еще 400 евро за оформление необходимых документов. Фирма, которую он нашел в интернете, обещала ему работу в Норвегии в рыболовной или овощеводческой отрасли, питание, жилье и зарплату не менее 3000 евро в месяц, пишет esp.md
«Мы с женой решили заработать, чтобы купить квартиру получше. Мы продали машину. Мы продали магазин. Она красиво говорила. Она сказала, что 25 апреля мы 100% уезжаем», — говорит мужчина.
Более 60 человек оказались в такой же ситуации — никто из них не уехал работать за рубеж. Обманутые люди говорят, что когда они пришли просить вернуть свои деньги, то не смогли найти директора компании. Тогда они решили обратиться в полицию.
Директор компании отказалась сообщить, сколько человек пострадало и сколько денег она им должна. Женщина обвинила норвежскую компанию, которая, как она утверждает, была партнером в наборе рабочих.
«Я понимаю, что люди обеспокоены, что они в панике... Некоторые люди в панике, но некоторые люди действительно агрессивны. Сейчас я не готова комментировать без своего адвоката», — сказала основатель компании Ирина Бездетная.
По ее словам, она работает в этом бизнесе с 2010 года и никогда не сталкивалась с подобными проблемами.
При этом в полиции сообщили, что против женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в отношении нескольких человек, которым она обещала работу за границей.