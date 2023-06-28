Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны законопроект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране. Об этом сообщает РИА Новости. Документ Зеленский определил как неотложный.
«Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине», — говорится в законопроекте. Согласно документу, английским должны овладеть чиновники, военные, представители силовых структур и экстренных служб.
Как пишет Strana.today, им должны будут в обязательном порядке владеть:
госслужащие категории «А», «Б» и «В»;
главы местных госадминистраций и их заместители;
военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;
полицейские среднего и высшего состава Нацполиции;
начальство других правоохранительных органов, служб гражданской защиты;
прокуроры;
сотрудники налоговых и таможенных органов;
руководители субъектов государственного сектора экономики.
Кроме того, английский язык в Украине начнут изучать уже в детском саду.
Кроме того, для получения степени магистра необходимо будет пройти вступительное тестирование по английскому языку (сейчас в законе достаточно любого иностранного языка).
Театрам позволят до 10% спектаклей показывать на английском языке. На телевидении объем вещания на английском языке не будет подпадать под учет квот общего недельного вещания.
Важные изменения коснутся пограничного контроля. Если в нынешнем законодательстве предписано, что позволительно предоставлять пояснения органам госпогранслужбы украинским или русским языком, а в случае использования других языков, погранслужба должна обеспечить переводчика, то в новом проекте - переводчика предоставят для лиц, не владеющих украинским или английским языком.
Также исчезнет допустимость использования русского языка для лиц, которые хотят, чтобы их признали беженцами в Украине или нуждающимися в защите. Если такие лица будут подавать заявки на украинском или английском языке, их рассмотрят. В других случаях орган, реализующий политику в сфере миграции, предложит переводчика или заявители смогут привлекать переводчика за свой счет.
Английский язык также будет использоваться в качестве языка международного общения в армии, Нацгвардии и других структурах, на которые возложены обязанности по обороне Украине.