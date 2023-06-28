Dnestr.TV

 
0

Зеленский внес в Раду законопроект, обязывающий чиновников знать английский язык

Зеленский внес в Раду законопроект, обязывающий чиновников знать английский язык

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны законопроект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране. Об этом сообщает РИА Новости. Документ Зеленский определил как неотложный.

«Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине», — говорится в законопроекте. Согласно документу, английским должны овладеть чиновники, военные, представители силовых структур и экстренных служб.

Как пишет Strana.today, им должны будут в обязательном порядке владеть:

госслужащие категории «А», «Б» и «В»;

главы местных госадминистраций и их заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

полицейские среднего и высшего состава Нацполиции;

начальство других правоохранительных органов, служб гражданской защиты;

прокуроры;

сотрудники налоговых и таможенных органов;

руководители субъектов государственного сектора экономики.

Кроме того, английский язык в Украине начнут изучать уже в детском саду.

Кроме того, для получения степени магистра необходимо будет пройти вступительное тестирование по английскому языку (сейчас в законе достаточно любого иностранного языка).

Театрам позволят до 10% спектаклей показывать на английском языке. На телевидении объем вещания на английском языке не будет подпадать под учет квот общего недельного вещания.

Важные изменения коснутся пограничного контроля. Если в нынешнем законодательстве предписано, что позволительно предоставлять пояснения органам госпогранслужбы украинским или русским языком, а в случае использования других языков, погранслужба должна обеспечить переводчика, то в новом проекте - переводчика предоставят для лиц, не владеющих украинским или английским языком.

Также исчезнет допустимость использования русского языка для лиц, которые хотят, чтобы их признали беженцами в Украине или нуждающимися в защите. Если такие лица будут подавать заявки на украинском или английском языке, их рассмотрят. В других случаях орган, реализующий политику в сфере миграции, предложит переводчика или заявители смогут привлекать переводчика за свой счет.

Английский язык также будет использоваться в качестве языка международного общения в армии, Нацгвардии и других структурах, на которые возложены обязанности по обороне Украине.

источник: asiaplustj.info
  • Сегодня, 09:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна