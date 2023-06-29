29 июня бендерские огнеборцы ликвидировали пожар в одной из многоэтажек микрорайона Борисовка.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, около 8:00 на пульт СВПЧ-2 города Бендеры поступил звонок. Сообщили, что горит кухня в одной из квартир в доме на улице Осипенко.
Как выяснилось, утром 82-летняя бендерчанка приготовила себе завтрак и ушла в другую комнату смотреть телевизор. Спустя некоторое время она услышала треск, вернулась на кухню и увидела: плита объята пламенем, по занавескам огонь уже начал распространяться на окно и обеденный стол. Пенсионерка сразу вышла из квартиры и попросила помощи у соседей. Они и позвонили на линию «101».
На локализацию возгорания огнеборцам потребовалось 6 минут. В процессе ликвидации пожарные почувствовали сильную утечку газа и вызвали экстренную газовую службу. Через несколько минут специалисты перекрыли подачу газа в квартиру.
Огнем повреждены кухонный гарнитур, обеденный стол, а также окно. Потолок сильно закопчен.
Инспектор Государственного пожарного надзора установил: причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов.