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В Тирасполе столкнулись две иномарки

В Тирасполе столкнулись две иномарки
фото: mvdpmr

ДТП произошло 28 июня примерно в семь вечера на пересечении улиц Котовского и 25 Октября.

Женщина 27 лет за рулём «Тойоты-Авенсис» поворачивала налево со стороны ул. Котовского. В тот момент по ул. 25 Октября двигалась «Тойота-Королла». Произошло столкновение, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Очевидцы позвонили в скорую. Сообщили об аварии в милицию.

В салоне синей легковушки находилась пассажирка. Пострадавшую в ДТП 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение РКБ. У неё открытая черепно-мозговая травма. Врачи характеризуют её состояние как стабильно тяжёлое.

Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП сотрудники столичного отдела ГАИ проводят разбирательство и устанавливают степень вины каждого из участников аварии.

В Тирасполе столкнулись две иномарки

В Тирасполе столкнулись две иномарки
фото: mvdpmr

  • Сегодня, 16:42
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