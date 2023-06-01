ДТП произошло 28 июня примерно в семь вечера на пересечении улиц Котовского и 25 Октября.
Женщина 27 лет за рулём «Тойоты-Авенсис» поворачивала налево со стороны ул. Котовского. В тот момент по ул. 25 Октября двигалась «Тойота-Королла». Произошло столкновение, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Очевидцы позвонили в скорую. Сообщили об аварии в милицию.
В салоне синей легковушки находилась пассажирка. Пострадавшую в ДТП 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение РКБ. У неё открытая черепно-мозговая травма. Врачи характеризуют её состояние как стабильно тяжёлое.
Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП сотрудники столичного отдела ГАИ проводят разбирательство и устанавливают степень вины каждого из участников аварии.