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Татьяна Москалькова: Россия внимательно следит за происходящим в Приднестровье

Татьяна Москалькова: Россия внимательно следит за происходящим в Приднестровье
фото из открытых источников

Уполномоченный по правам человека в Приднестровье Вячеслав Косинский провел онлайн-встречу с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Как сообщили ИА «Новости Приднестровья» в аппарате Уполномоченного, в ходе разговора российский омбудсмен уделила особое внимание молдавскому «закону о сепаратизме», по которому человеку может грозить длительное тюремное заключение. По мнению Татьяны Москальковой, существует вероятность применения этого закона к любому жителю Приднестровья, имеющему паспорт РФ.

В свою очередь Вячеслав Косинский рассказал о проблеме сдачи документов на новый загранпаспорт России. Перед приднестровцами эта проблема встала ещё с начала пандемии COVID-19. Ограничительные карантинные меры повлияли на график и условия работы специалистов выездного консульского пункта посольства РФ в Тирасполе.

Приднестровский омбудсмен подчеркнул, что введение электронной записи через официальный сайт посольства не упростило порядок подачи необходимого пакета документов, а, наоборот, привело к невозможности своевременной их подачи и, как следствие, просрочке загранпаспортов РФ. В последнее время ситуация несколько улучшилась, но в то же время до конца проблема не разрешена.

В ходе беседы Вячеслав Косинский и Татьяна Москалькова также затронули тему обеспечения прав российских граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье. Так, в последнее время массовый характер приобрела порочная практика дискриминации россиян, прибывающих в Молдову. Их систематически подвергают процедуре усиленного досмотра в аэропорту Кишинева и депортации. Сегодня встречаются случаи, когда даже обладающим паспортами ПМР гражданам России немотивированно отказывают во въезде в Молдову.

Более того, по вине Молдовы в течение уже нескольких лет нарушается ротация российских миротворцев, призванных сохранять мир и стабильность на берегах Днестра.

Также нарушаются права на получение качественной и своевременной медицинской помощи. Речь идёт о поставке в лечебные учреждения Приднестровья медицинских препаратов и медоборудования. Они задерживаются властями Молдовы на границе.

Подводя итог сказанному, Уполномоченный по правам человека в ПМР обратил внимание российского омбудсмена на то, что в сложившейся крайне тяжелой ситуации нужно интенсифицировать усилия по защите прав граждан России и соотечественников в Приднестровье.

Татьяна Москалькова в свою очередь подчеркнула, что российская сторона внимательно следит за происходящим в ПМР. Многочисленные проявления русофобии со стороны молдавских властей также вызывают озабоченность в Москве. Российский омбудсмен попросила Вячеслава Косинского направлять ей обращения граждан РФ в случае их притеснения.

источник: novostipmr
  • Сегодня, 17:16
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