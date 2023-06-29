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В Молдове хотят провести референдум о внешнеполитическом курсе развития страны

В Молдове хотят провести референдум о внешнеполитическом курсе развития страны
фото: Sputnik / Дмитрий Терехов

Сторонники признанной неконституционной партии "Шор" подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации инициативной группы для организации в Молдове консультативного референдума о внешнеполитическом курсе развития страны и статусе нейтралитета, пишет sputniknews.ru

Представители запрещенной партии "Шор" считают, что референдум должен навести порядок в политической сфере Молдовы, определить ее геополитический курс, поддержать баланс в обществе и укрепить национальное единство.

В начале июня делегаты со всей Молдовы провели собрание в Оргееве, на котором решили инициировать проведение консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе развития страны. Было решено, что собором подписей для этого займется инициативная группа, которую возглавит мэр Оргеева Павел Вережану.

"Сегодня мы сделали важный шаг, мы создаем группу в поддержку проведения референдума, поскольку только народ может решать путь Молдавии. Мы действительно хотим изменить Молдавию, этот референдум - это важный шаг для всего молдавского общества", – заявил Вережану журналистам после того, как документы были переданы в ЦИК.

Возле здания ЦИК на стихийный митинг собрались сторонники оппозиционных сил Молдовы. Они выразили поддержку проведению референдума
"Мы выступаем за тотальный нейтралитет. Мы не должны участвовать в глобальных геополитических играх", – подчеркнул мэр Оргеева.
  • Сегодня, 17:38
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