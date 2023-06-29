Ожидается, что Международное агентство по изучению рака (IARC) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявит в следующем месяце, что искусственный подсластитель аспартам «может оказывать канцерогенное воздействие на человека», сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с вопросом.
Аспартам используется в огромном количестве пищевых продуктов, диетической “Кока-Коле”, жевательных резинках, напитках. Он также используется в йогуртах “без сахара”, леденцах и средствах от кашля.
В июле он будет внесен в список канцерогенов Международным агентством по изучению рака под эгидой ВОЗ, пишет detaly
Согласно источникам, агентство IARC приняло это решение в начале месяца по итогам встречи с экспертами и по окончании обзора научных исследований. Ожидается, что в объявлении не будет указываться количество искусственного подсластителя, которое можно употреблять без риска для здоровья. Рекомендация будет опубликована 14 июля.
Аналогичные постановления агентства в прошлом для различных веществ вызывали у потребителей опасения по поводу их использования, приводили к судебным искам и заставляли производителей менять рецепты.
Аспартам используется десятки лет под названием Е951, и уже довольно давно врачи склоняются к мнению, что употреблять его можно по минимуму.
Вещество влияет на химию мозга , настроение, сон и аппетит.
Как считают эксперты ВОЗ, потенциально он может вызывать онкологию, вопрос в дозе.
В начале июня было опубликовано исследование, которое показало, что другой популярный заменитель сахара, сукразит, является «генотоксичным», то есть разрушает ДНК, а также повреждает стенки кишечника.
Вывод напрашивается сам собой - не надо пытаться обмануть организм химическими добавками, надо просто меньше есть сладкого.