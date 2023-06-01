Повестка дня заседания высшего органа исполнительной власти включала почти два десятка вопросов. Многие из них предлагают внесение изменений и дополнений в действующее законодательство и будут направлены в Верховный Совет для дальнейшего изучения.
Так, представлена законодательная инициатива Правительства, разработанная в целях оказания мер государственной поддержки организациям с иностранными инвестициями и повышения их экономической активности. Как отметил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, данный механизм позволит привлечь больше зарубежных вложений в экономику республики, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Исполнительная ветвь власти предлагает внести изменения в Закон «О таможенном тарифе» в части предоставления льготы организациям при ввозе оборудования для собственных технологических нужд. Их будут освобождать от уплаты таможенной пошлины.
Необходимо отметить, что соответствующая льгота была установлена еще в 2021 году. Тогда утвердили и перечень необходимых для производства товаров, которые не облагаются налогом. В него вошли: готовая продукция, сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части, расходы на приобретение которых включаются в себестоимость продукции, работ и услуг. При этом в данном списке отсутствует такая категория товаров как оборудование.
Согласно нормативно-правовым актам сферы бухгалтерского учета оборудование, предназначенное для использования в производстве продукции и оказания услуг в течение более одного года, признается объектом основных средств. Его цена погашается путем систематического распределения амортизируемой стоимости данных объектов на протяжении всего срока полезной службы. Такие начисления составляют часть затрат необходимых для изготовления товаров или выполнения работ и включаются в их себестоимость. Таким образом, техническое оснащение, ввозимое для производственных нужд организациями с иностранными инвестициями, также соответствует экономической сути льготы, установленной в Законе «О таможенном тарифе».
Также рассмотрены инициативы, предполагающие внесение изменений и дополнений в Республиканский бюджет 2023 года и бюджет Единого фонда социального страхования текущего года. В том числе Правительство сформировало предложения по увеличению объемов Дорожного фонда. Все эти проекты предстоит обсудить с парламентариями.
Если говорить о социальной политике, то Правительство утвердило порядок предоставления денежной выплаты на средства ухода, которые согласно Закону «О социальной защите инвалидов», должны предоставляться гражданам с особыми потребностями жизнедеятельности. Такой вид поддержки направлен на улучшение условий их жизни и совершенствование социальной защиты уязвимой категории приднестровцев.
Представляя проект, министр по социальной защите и труду Елена Куличенко отметила, что денежные средства будут перечисляться инвалидам I группы общего заболевания, профессионального заболевания, трудового увечья, кроме случаев получения возмещения вреда от работодателя, а также инвалидам, получившим заболевание в период военной службы. Дети-инвалиды I группы в возрасте до 18 лет, нуждающиеся в специальных средствах ухода, также имеют право на получение выплаты.
Документ устанавливает размер и порядок ежемесячной выплаты, они будут зависеть от состояния здоровья и соответствующей потребности в средствах ухода. Например, для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет на приобретение подгузников будет предоставляться порядка 533 рублей. Для инвалидов I группы других категорий эта сумма составит 727 рублей. На приобретение одноразовых пеленок предусмотрено 116 рублей.
Для получения денежных средств необходимо предоставить ряд документов. Среди них – справка врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения, в которой в обязательном порядке указывается потребность в специальных средствах ухода с уточнением вида и продолжительности срока использования. Важно отметить, что сбор большей части документов будет проводиться на основе внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. Это позволит избежать заявителям излишнего посещения госучреждений, подчеркнула Елена Куличенко.
Финансирование будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, лимиты на данное направление заложены в Бюджете-2023. По оценкам специалистов, на реализацию данных льгот потребуется порядка 5,9 млн рублей. Документ вступит в силу с момента официального опубликования и распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.
В ходе заседания Правительства Александр Розенберг обратил внимание руководителей министерств и ведомств на необходимость эффективного и рационального использования государственного имущества, сдаваемого в аренду. На данный момент чуть более 200 объектов, находящихся в госсобственности, предоставляются во временное пользование. В 2022 году бюджет получил по этому направлению доход в сумме всего 1,6 млн рублей.
«Государственное имущество должно использоваться эффективно. Если на него нет спроса, то нужно предлагать другие варианты его использования. Ситуация меняется достаточно оперативно, поэтому нужно обеспечить стабильность в этой части, но и цена арендной платы должна быть адекватной существующим реалиям», — отметил Глава Правительства.
По поручению Премьера в сжатые сроки будет собрана полная информация об имуществе органов исполнительной власти, которое сдается в аренду, проанализированы типовые договоры и оценена реальная стоимость найма помещений. По этим индикаторам будет оцениваться эффективность работы в части использования государственной собственности, подчеркнул Председатель Правительства.