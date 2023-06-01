Сокращение количества дипломатов России в Молдове может создать риски для полноценной работы миротворческой операции. Такое мнение в беседе с журналистами высказал сопредседатель делегации от Приднестровья в Объединённой контрольной комиссии Олег Беляков, сообщает novostipmr
Он напомнил, что работа ОКК базируется на принципе консенсуса. Для легитимности принимаемых решений каждая из трёх сторон должна иметь равное количество представителей. Это прописано в регламенте работы комиссии.
«В составе каждой делегации должно быть по 6 представителей. 6 представителей от приднестровской стороны – членов ОКК, 6 – от молдавской членов ОКК и 6 представителей от российской стороны – членов ОКК. И если этого количества человек не будет, мы знаем, что если будет даже меньше 2, то какие-либо решения в рамках ОКК будет невозможно принимать», – пояснил он.
Меньше 2 представителей в делегации – это отсылка к событиям трёхнедельной давности. Тогда молдавская делегация отказалась утвердить временного члена российской делегации взамен убывшего. Работа ОКК была сорвана, т. к. от России в комиссии оставался всего лишь один представитель, что не давало необходимого кворума.
В состав каждой делегации входят представители разных ведомств. Это позволяет им компетентно решать вопросы, которые возникают в ходе управления миротворческой операцией и находятся в сфере различных ведомств. Грубо говоря, представители МВД одной из сторон в случае возникновения тех или иных проблем должны обсуждать их с представителями того же ведомства от другой стороны.
«Есть же много элементов управления миротворческими силами, там должны входить представители Минобороны. Есть элемент управления правоохранительными органами – там должны быть представители от МВД, ещё есть специальные службы, которые должны взаимодействовать. Вот в приднестровской делегации все эти, скажем, структурные подразделения, непосредственно члены ОКК, имеют место», – отметил глава приднестровской делегации Олег Беляков.
А в случае сокращения российской делегации (которую формируют как раз-таки из числа дипломатов, находящихся в Посольстве РФ в Кишинёве) возможны перекосы в работе ОКК и всей миротворческой операции.
«Если будет идти речь о сокращении, мы прекрасно понимаем, что в первую очередь граждане России, которые проживают в том числе в Зоне безопасности, могут остаться без консульского обслуживания. Под угрозой, конечно, и сама миротворческая операция с точки зрения кадрового обеспечения и т. д. Это достаточно серьёзный аспект, и у нас это, конечно, вызывает большую озабоченность», – добавил Олег Беляков.
Напомним, власти Молдовы потребуют от Москвы сократить персонал посольства РФ в Кишиневе. Официально заявленная цель – достичь паритета с молдавским диппредставительством в Москве.
На сегодня в российском посольстве в Кишинёве работает около 150 человек, среди них 40 дипломатов, столько же технического персонала, а остальные – члены семей. В Посольстве Молдовы в Москве – 6 дипломатов.
Конкретных сроков высылки «лишних» дипломатов в Молдове не назвали, но, как отметил ранее депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Адриан Кептонар, МИДЕИ уже работает над этим.