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Во Франции третий день продолжаются массовые беспорядки

Во Франции третий день продолжаются массовые беспорядки

В крупных городах Франции третий день продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский. В ночь на пятницу, 30 июня, полиция сообщила о задержании более 240 человек.

Как пишет агентство Reuters, по всей Франции было мобилизовано 40 тысяч полицейских - почти в четыре раза больше, чем накануне, передает dw.com

Стычки с полицией возобновились вечером 29 июня. В Нантере на западной окраине Парижа протестующие подожгли автомобили, забаррикадировали улицы и вступили в столкновения с полицией. Нападениям подверглись полицейские участки в Реймсе и городе По, сообщил телеканал BFMTV.

В Марселе полиция применила гранаты со слезоточивым газом во время столкновений с протестующими в туристическом центре, сообщила городская газета La Provence. На площади Шатле в Париже были разграблены магазины, и также произошли стычки с полицией. В столице задержаны по меньшей мере 14 человек, пишет Le Figaro.

В Нанте автомобиль протаранил супермаркет.

По данным BFMTV, к 2.30 ночи по местному времени в участки были доставлены 255 человек. Национальная жандармерия пообещала мобилизовать "все средства" на земле и в воздухе для "поддержания общественного порядка". В Нантере, Париже и "везде, где это необходимо", будет мобилизован спецназ, сообщили в столичной полиции.

Беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка

Беспорядки начались в ночь на 28 июня в парижском пригороде Нантер, а затем распространились за его пределы. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, который будучи за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию полицейского и был застрелен. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

6200 человек приняли участие в протестах, начавшихся из-за убийства полицейским подростка. В результате беспорядков был задержан 421 человек, сообщает телеканал BFM.
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