Несколько выстрелов прозвучало в пятницу, 30 июня, в Международном аэропорту Кишинева. Свидетель сообщил журналистам, что мужчина произвел несколько выстрелов, и люди были эвакуированы из здания, передает zdg.md
Согласно информации, полученной ZdG, мужчина в аэропорту произвел несколько выстрелов в воздух. На месте работают правоохранительные органы. Стрелок забаррикадировался в помещении аэропорта.
Причины, по которым мужчина устроил стрельбу и как он попал в аэропорт с пистолетом, пока не известны.
Диана Фетко, глава отдела коммуникации Генерального инспектората полиции, подтвердила, что стрельба была, и сказала, что с подробностями выступит позднее.
"Без комментариев. Аэропорт является таким же объектом, как и любой другой, пожалуйста, обращайтесь в компетентные органы, а не в аэропорт. Я не знаю подробностей. Я думаю, что уместно говорить с полицией", — сказал Константин Возиян, администратор Международного аэропорта Кишинева.
Пограничник застрелен из собственного оружия в международном аэропорту Кишинева - сообщает pulsmedia.md
Некоторое время назад в Международном аэропорту Кишинева раздалось бы несколько выстрелов, утверждают источники PulsMedia.MD.
"Наши источники сообщают, что полицейский был застрелен из собственного пистолета, который у него отобрал нападавший. Последний забаррикадировался в помещении Аэропорта, и спецслужбы готовятся взять его штурмом. Один из иностранных граждан, которому не разрешили въехать в Республику Молдова, якобы вытащил пистолет и произвел несколько выстрелов в стерильной зоне аэропорта.",- пишет издание.
Предварительно был застрелен сотрудник IGPF, но никаких подробностей о состоянии его здоровья не известно.
Стрелок забаррикадировался в помещении аэропорта.
Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кишинева, авиасообщение приостановлено. Отменен прием прибывающих рейсов.
Обновлено 18:25 Все компетентные госорганы находятся на месте инцидента в аэропорту Кишинева — МВД Молдовы.Подтверждают информацию о двух жертвах. В настоящее время работает спецназ, сообщает rusputnikmd
Подтверждают информацию о двух жертвах. В настоящее время работает спецназ.