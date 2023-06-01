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В аэропорту Кишинева произошла стрельба Обновлено

В аэропорту Кишинева произошла стрельба Обновлено
фото: point.md

Несколько выстрелов прозвучало в пятницу, 30 июня, в Международном аэропорту Кишинева. Свидетель сообщил журналистам, что мужчина произвел несколько выстрелов, и люди были эвакуированы из здания, передает zdg.md

Согласно информации, полученной ZdG, мужчина в аэропорту произвел несколько выстрелов в воздух. На месте работают правоохранительные органы. Стрелок забаррикадировался в помещении аэропорта.

Причины, по которым мужчина устроил стрельбу и как он попал в аэропорт с пистолетом, пока не известны.

Диана Фетко, глава отдела коммуникации Генерального инспектората полиции, подтвердила, что стрельба была, и сказала, что с подробностями выступит позднее.

"Без комментариев. Аэропорт является таким же объектом, как и любой другой, пожалуйста, обращайтесь в компетентные органы, а не в аэропорт. Я не знаю подробностей. Я думаю, что уместно говорить с полицией", — сказал Константин Возиян, администратор Международного аэропорта Кишинева.

Пограничник застрелен из собственного оружия в международном аэропорту Кишинева - сообщает pulsmedia.md

Некоторое время назад в Международном аэропорту Кишинева раздалось бы несколько выстрелов, утверждают источники PulsMedia.MD.

"Наши источники сообщают, что полицейский был застрелен из собственного пистолета, который у него отобрал нападавший. Последний забаррикадировался в помещении Аэропорта, и спецслужбы готовятся взять его штурмом. Один из иностранных граждан, которому не разрешили въехать в Республику Молдова, якобы вытащил пистолет и произвел несколько выстрелов в стерильной зоне аэропорта.",- пишет издание.

Предварительно был застрелен сотрудник IGPF, но никаких подробностей о состоянии его здоровья не известно.

Стрелок забаррикадировался в помещении аэропорта.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кишинева, авиасообщение приостановлено. Отменен прием прибывающих рейсов.

Обновлено 18:25 Все компетентные госорганы находятся на месте инцидента в аэропорту Кишинева — МВД Молдовы.Подтверждают информацию о двух жертвах. В настоящее время работает спецназ, сообщает rusputnikmd

Подтверждают информацию о двух жертвах. В настоящее время работает спецназ.
В аэропорту Кишинева произошла стрельба Обновлено

  • Сегодня, 18:05
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