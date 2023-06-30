АО "Энергоком" и МолдГРЭС достигли договоренности о продлении поставок электроэнергии на Правобережье Днестра еще на месяц, сообщает sputniknews
По сообщению компании, в июле будет закуплено около 314 тысяч МВт·ч, что составляет 98% необходимого объема потребления электроэнергии для правого берега Днестра. Остальное будет закуплено посредством румынской биржи OPCOM.
"Согласован график электроснабжения на июль 2023 года, исходя из действующего контракта, действительного до сентября текущего года. Цена закупки остается прежней", – уточнили в "Энергокоме".
Напомним, в июне цена, согласованная компаниями в марте на 6-месячный период, составляла 66 долларов США за МВт·ч.