Управление Рыбохотинспекции, входящего в структуру Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил любительского рыболовства и об ответственности за незаконную рыбную ловлю.
«С наступлением лета многие граждане намереваются заняться любительским рыболовством. Однако отправляясь на рыбалку, мало кто задумывается об ответственности, установленной за незаконную рыбную ловлю. Правовое регулирование любительского рыболовства осуществляется Правилами рыболовства ПМР», - пояснили Управлении рыбохотинспекции ГСЭКиООС ПМР, передаёт NewsPMR.Com
В целях охраны окружающей среды, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания установлены запреты на осуществление любительского рыболовства.
В частности, запрещена рыбная ловля:
- с использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока, колющих и травмирующих орудий лова (живодёров, острог и т.п.), гардов, хваток, накидок, переметов, самоловящих крючковых снастей, гоном, на «свет», способом поддева, способом багрения, при помощи бряцал и ботания, огнестрельного и пневматического оружия; - с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов; - способом подводной охоты с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы, аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов, - в темное (ночное) время суток; - с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой; - в районах плотин 500 метров, мостов 250 метрах, сбросных коллекторов – 100 метрах вверх и вниз по течению, на протяжении 250 метров с обеих сторон от устья притоков, впадающих в реку Днестр и на протяжении 250 метров от устья вверх по течению этих притоков. - возле мостов и в районе Дубоссарской ГЭС;
Территория «Ихтиологического заказника Турунчук», подпадает под санкцию грубого нарушения Правил рыболовства ПМР с назначением административного штрафа от 100 до 450 РУ МЗП (от 1 840 до 8 280 рублей ПМР).
«Законодательством предусмотрены ограничения по суточной норме добычи водных биоресурсов – максимум 5 кг рыбы. Пойманная рыба не должна быть по размеру менее допустимой длины. Рыбу меньшего размера необходимо отпустить», - напоминает ответственное ведомство.
Ответственность за незаконную рыбную ловлю
В действующем законодательстве предусмотрена ответственность за незаконную рыбную ловлю. Так, КоАП ПМР предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 РУ МЗП (от 368 до 920 рублей ПМР). За грубое нарушение Правил рыболовства ПМР, предусмотрен штраф в размере от 100 до 450 РУ МЗП (от 1 840 до 8 280 рублей ПМР) с конфискацией орудий лова и добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.
Кроме того, за незаконную рыбную ловлю установлена уголовная ответственность. Она может наступить, если незаконная ловля совершена с причинением крупного ущерба с применением самоходного транспортного плавающего средства, взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления рыбы, в местах нереста или на миграционных путях к ним, а также на особо охраняемых природных территориях.