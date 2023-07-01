После совершения преступления в Душанбе в июне 2023 года мужчина бежал в Молдавию через Турцию, чтобы затем скрыться в Евросоюзе, проинформировали в пресс-службе генпрокуратуры Таджикистана
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана обвиняется в своей стране в похищении человека и скрывался от следствия. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана, передает ТАСС.
По ее данным, 23 июня 2023 года в Душанбе был похищен первый заместитель председателя "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев, по этому факту было возбуждено уголовное дело и создана оперативно-следственная группа. "В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Таджикистана, который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдова через Турцию, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, при пересечении госграницы Молдовы и попытке его задержания Ашуров, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта Кишинева, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц. "При проведении антитеррористической операции Ашуров Р. К. был ранен и задержан", - уточнили в ведомстве.
По данным молдавского политика Драгоша Галбура, стрелок из аэропорта находится в тяжелом состоянии, у него около 10 огнестрельных ранений, сообщает point.md. "У него перелом предплечья, ранение в плечо, несколько ранений в грудь и живот, врачи уже удалили кусок легкого. Он находится под охраной отряда Fulger", - написал Галбур в соцсети.
Прокуратура РМ возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 Уголовного кодекса РМ – террористический акт, повлекший убийство нескольких человек, по факту событий, произошедших в Кишиневском аэропорту вечером в пятницу, 30 июня. Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова максимальным наказанием по указанной статье является пожизненное заключение, передает rupor.md
Вечером в пятницу, 30 июня поступило сообщение о стрельбе в аэропорту. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдова. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника Пограничной полиции.
После вооруженного нападения в аэропорту погиб пограничник. Это был Сергей Мунтян, ему было 31 год, он работал в Пограничной полиции с 2011 года. Он имел специальный ранг заместителя главного агента.
Еще один человек, который был смертельно ранен во время вооруженного нападения, это Игорь Чиофу. Ему было 40 лет, и он был отцом троих детей.
Вооруженное нападение произошло в помещении Кишиневского международного аэропорта. Нападавший — 43-летний гражданин Таджикистана, которому по соображениям безопасности запрещен въезд в Республику Молдова.
Начальник Пограничной полиции Росиян Василой сделал первые заявления после инцидента в Международном аэропорту Кишинева, в результате которого погибли два человека, в том числе пограничник.
Он выразил соболезнования скорбящей семье и сказал, что учреждение, которым он руководит, покроет все расходы на похороны полицейского, передает moldova1.md
"Искренние соболезнования семье нашего коллеги, погибшего сегодня при исполнении служебных обязанностей. Я лично сообщил родственникам. Мы делаем всё возможное, чтобы те, кто не находится в стране, вернулись домой. Пограничная полиция возьмет на себя все расходы на похороны нашего коллеги. О месте, где граждане смогут попрощаться, мы сделаем дополнительное объявление. Благодарю коллег из МВД, СИБ, ПП за оперативную реакцию в сегодняшнем случае. На данный момент я распорядился усилить все устройства для обеспечения безопасности граждан и хорошей деятельности в конкретных условиях Международного аэропорта Кишинева", - сказал Росиян Василой.
Экс-депутат парламента РМ, один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук прокомментировал инцидент, произошедший в Кишиневском аэропорту.
"Знаете, сегодняшняя трагедия в аэропорту вскрыла одну простую вещь. Нет, это не про геополитических провокаторов, которых более всего интересовало гражданство «стрелка». Нет, это не про уникальных специалистов, которые потребовали чуть ли не немедленного вступления Молдовы в НАТО. Уровень нервных реакций местной элиты – стабилен и не удивителен, - отметил у себя в телеграмм-канале Ткачук.
Политик отметил, что страной невозможно управлять при помощи ЧП.
"Так вот, одна простая вещь состоит в том, что нельзя управлять страной при помощи чрезвычайного положения. По крайней мере страной, в которой есть международный аэропорт. Нельзя управлять международным аэропортом при помощи чрезвычайного положения. Понимаете, это ведь аэропорт! Аэропорт – это такое учреждение, в котором вся детальность построена по строжайшим и однозначным протоколам.
Но сегодня международный аэропорт в Кишиневе - это то самое место, где не работают ни законы, ни правила, ни ясные инструкции о въезде в Молдову. Все решается на глазок, методом творческой импровизации тех, кто контролирует аэропорт. Этих впустим, а этих, пожалуй, не впустим, а эти, пусть посидят пару часов, а мы пока подумаем, а этих ни в жизнь не впустим, но все равно сначала доложим начальству, а уж оно определится", - заявил Ткачук.
Он подчеркнул, что "именно так все и происходит".
"Вы думаете это «самодурство в законе» загоняет в ступор одних лишь понаехавших пассажиров? – В первую очередь оно стремительно разлагает - и профессионально, и морально – работников Пограничной полиции. При таком подходе, хаосе и произволе случившаяся сегодня трагедия была вопросом времени. Отсутствие закона – это и есть беззаконие. А беззаконие и импровизации – это тоже движения в обе стороны. И любой офицер пограничной полиции в такой ситуации в первую очередь - потенциальная жертва. Что тут непонятного?
Дорин Речан заявил, что все госинституты будут работать, чтобы лучше понять, что же произошло в аэропорту Кишинева. Господин премьер-министр, можете всем своим госинститутам дать команду расслабиться и оправиться. В аэропорту Кишинева произошло то, что давно происходит во всей Молдове. А именно – настоящая чрезвычайная ситуация – государственная власть, захваченная идиотами", - подытожил Ткачук.