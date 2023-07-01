По данным Языкового департамента, в Эстонии насчитывается около 2500 педагогов, в недостаточной степени владеющих эстонским языком.
В Эстонии подняли штрафы для учителей, которые до сих пор не владеют государственным языком и продолжают использовать русский во время работы. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила координатор перехода на эстоноязычную учебу Министерства образования Ингара Дуболазова, сообщает korrespondent.net ссылаясь на ERR.
Она отметила, что в случае, когда учитель будет преподавать на русском, будут штрафовать школу на 10 тысяч евро.
"Кроме того, Языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями на эстонском языке, посещая их уроки", - отметила Дуболазова.
Отмечается, что максимальный размер штрафов за невыполнение языковых требований для учителей и школ составил 640 евро.
По мнению ряда политиков Эстонии, повышение размера штрафов является хорошим сигналом для городских чиновников, многие из которых не понимают важность образования на эстонском языке.