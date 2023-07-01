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По инициативе ООН онлайн-встречу провели омбудсмены от Приднестровья и Молдовы

По инициативе ООН онлайн-встречу провели омбудсмены от Приднестровья и Молдовы
Фото: novostipmr.com

Омбудсмены от Приднестровья и Молдовы провели онлайн-встречу. В формате видеоконференции они обсудили вопросы, связанные с соблюдением прав человека, в частности граждан с психическими и интеллектуальными нарушениями.

Цель – разработка представителями институтов омбудсмена основ для того, чтобы проанализировать, как соблюдаются права этих людей. Кроме того, говорилось о том, что необходимо уделять внимание правам людей с ограниченными возможностями и беженцев, передает novostipmr.com.

Инициатором встречи стал Офис ООН по правам человека, в частности советник Офиса в Молдове Беа Ференци. Ранее она выразила свою готовность оказать содействие в проведении такого рода мероприятия для представителей омбудсменов как от Приднестровья, так и от Молдовы.

Прошедшая встреча стала продолжением сотрудничества института омбудсмена в ПМР с представителями ООН в этой сфере.
  • Сегодня, 10:44
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