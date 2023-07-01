Омбудсмены от Приднестровья и Молдовы провели онлайн-встречу. В формате видеоконференции они обсудили вопросы, связанные с соблюдением прав человека, в частности граждан с психическими и интеллектуальными нарушениями.
Цель – разработка представителями институтов омбудсмена основ для того, чтобы проанализировать, как соблюдаются права этих людей. Кроме того, говорилось о том, что необходимо уделять внимание правам людей с ограниченными возможностями и беженцев, передает novostipmr.com.
Инициатором встречи стал Офис ООН по правам человека, в частности советник Офиса в Молдове Беа Ференци. Ранее она выразила свою готовность оказать содействие в проведении такого рода мероприятия для представителей омбудсменов как от Приднестровья, так и от Молдовы.
Прошедшая встреча стала продолжением сотрудничества института омбудсмена в ПМР с представителями ООН в этой сфере.