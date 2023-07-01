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С 1 июля 2023 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда на III квартал 2023 года

С 1 июля 2023 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда на III квартал 2023 года

С 1 июля 2023 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на III квартал 2023 года. Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья подписан 19 июня 2023 года, зарегистрирован Министерством юстиции 27 июня 2023 года.

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровья от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):

а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1989,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 2063 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2269,3 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 3094,5 руб.;

б) для квалифицированных работников – 3404 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР от 19 июня 2023 года № 61 «Об установлении минимального размера оплаты труда на III квартал 2023 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно по ссылке minsoctrud.gospmr.org

  • Сегодня, 10:54
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