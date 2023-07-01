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В Молдове вступают в силу более жесткие наказания за превышение скорости

В Молдове вступают в силу более жесткие наказания за превышение скорости

В Молдове вводятся более высокие штрафы для водителей, которые не отдают предпочтение пешеходам или велосипедистам, а также для тех, кто превышает скоростной режим. В зависимости от серьезности нарушения, а также за его повторение, водители рискуют остаться без водительских прав. Новые положения вступают в силу 6 июля, - передает IPN.

Водителям, которые не отдадут законное преимущество пешеходам или велосипедистам, грозит штраф до 1800 леев с применением 5 штрафных баллов. Если такое нарушение допускается неоднократно в течение одного года, то штраф увеличивается до 2500 леев, а право управления транспортным средством приостанавливается на срок от 30 до 45 дней. До сих пор водители облагались штрафом на сумму от 900 до 1500 леев с применением к ним 4 штрафных очков за несоблюдение приоритета.

За превышение скорости на 40 км/ч штраф составит от 1500 до 1800 леев с наложением 5 штрафных баллов. Водителям, превысившим скорость на 60-80 км/ч, грозит штраф в размере от 2250 до 2500 леев и лишение права управления транспортными средствами на срок от 30 до 45 дней. Если скорость превышена на 80 км/час и более, то штраф составит от 3750 до 5000 леев с лишением права управления транспортными средствами на срок от 60 до 90 дней.

Повторное в течение одного и того же года превышение скорости от 60 до 80 км/ч влечет наложение штрафа в размере от 5000 до 7500 леев с приостановлением осуществления права управления транспортными средствами на срок от 90 до 120 дней. Повторное превышение скорости в течение того же года на 80 км/ч и более влечет наложение штрафа в размере от 7500 до 10000 леев с лишением права управления транспортными средствами на срок от 120 до 180 дней.

Согласно новым положениям, за управление транспортным средством, которое не зарегистрировано в установленном порядке или не прошло техосмотр, предусмотрен штраф в размере от 460 до 600 леев, но без применения 3-х штрафных очков.

Водители получат предупреждение относительно предоставления права преимущественного движения или будут оштрафованы на сумму от 500 до 600 леев с применением 2 штрафных баллов за несоблюдение знаков приоритета движения, а также разметки на проезжей части дороги.

За стоянку или парковку в запрещенных местах водителям грозит такой же штраф, как и раньше, в размере от 900 до 1500 леев, но 4 штрафных балла применяться уже не будут.
  • Вчера, 23:02
  • DTV
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