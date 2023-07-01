1 июля, в Тирасполе, недалеко от 7-й школы произошёл конфликт между разгневанным водителем и ошарашенным пешеходом
Водитель «Фольксвагена», пропуская пешехода на зебре, стал громко и нецензурно возмущаться тому, что молодой человек разговаривал по телефону.
Потом водитель подозвал парня, снова адресовал ему порцию ругательств, а для большей убедительности достал из кармана двери предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону оппонента, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Перебранка заняла меньше минуты. Потом все отправились по своим делам, но, как говорится, осадок остался.
Пешеход обратился в милицию. С помощью камер «Безопасного города» водителя нашли и доставили в УВД г. Тирасполь.
Правоохранителям мужчина пояснил, что был возмущён беспечностью пешехода. А пистолет оказался любимой игрушкой сына.