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Водитель воспитывал пешехода

Водитель воспитывал пешехода
Фото: пресс-центр МВД ПМР

1 июля, в Тирасполе, недалеко от 7-й школы произошёл конфликт между разгневанным водителем и ошарашенным пешеходом

Водитель «Фольксвагена», пропуская пешехода на зебре, стал громко и нецензурно возмущаться тому, что молодой человек разговаривал по телефону.

Потом водитель подозвал парня, снова адресовал ему порцию ругательств, а для большей убедительности достал из кармана двери предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону оппонента, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Перебранка заняла меньше минуты. Потом все отправились по своим делам, но, как говорится, осадок остался.

Пешеход обратился в милицию. С помощью камер «Безопасного города» водителя нашли и доставили в УВД г. Тирасполь.

Правоохранителям мужчина пояснил, что был возмущён беспечностью пешехода. А пистолет оказался любимой игрушкой сына.

Милиция начала доследственную проверку.
  • Вчера, 23:08
  • DTV
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