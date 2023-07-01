Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВСУ на границы 1991 года, приводит издание РБК-Украина заявление Владимира Зеленского.
"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", — ответил он на вопрос, на каких условиях киевские власти готовы перейти к диалогу по достижению мира.
"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", - заявил Зеленский.
В то же время осенью прошлого года глава киевского режима подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем, передает ria.ru.
Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.