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Сотрудники российского посольства покинули Румынию

Сотрудники российского посольства покинули Румынию

В субботу, 1 июля, Румынию покинули 40 сотрудников посольства России в Бухаресте. Вместе с ними эту страну покинули члены их семей — около 80 россиян, передает ТАСС, ссылаясь на посольство РФ.

Самолет Ил-96 авиакомпании "Россия", выполняющий вывозной гуманитарный спецрейс с россиянами на борту, вылетел из бухарестского аэропорта имени Анри Коандэ в 18:50 (совпадает с мск) с задержкой почти в шесть часов. Регулярного прямого авиасообщения по маршруту Бухарест-Москва сейчас не существует.

Некоторые сотрудники посольства уже покинули Румынию ранее, так что общее число россиян, которые были вынуждены уехать из страны в результате сокращения штата диппредставительства, достигает почти 140.

8 июня МИД Румынии сообщил, что власти страны потребовали сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней.

До этого посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что решение властей Румынии резко сократить штат посольства России в Бухаресте является «очередным шагом», направленным на «подрыв» государственных отношений между двумя странами.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что это решение Румынии "отражает нынешний уровень двусторонних отношений" в контексте специальной военной операции, проводимой РФ на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва расценивает это решение Бухареста как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений. По ее словам, демарш румынской стороны не останется без ответа.

  • Вчера, 23:32
  • DTV
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