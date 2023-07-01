Во время ночных беспорядков в швейцарском городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, пишет ria.ru ссылаясь на издание 20Minutes со ссылкой на полицию.
"Речь идет о трех девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец", — говорится в публикации.
Газета отмечает, что участников беспорядков вдохновила на это ситуация в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях.
Протестующие атаковали магазины, напали на прибывших полицейских. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали более 100 человек: они бросали в правоохранителей булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Среди них были дети младше 15 лет.
Никто из полицейских не пострадал.
Во Франции массовые беспорядки длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины и банки. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Задержаны около двух с половиной тысяч человек, треть из них — несовершеннолетние.
Как отмечает агентство Agence France-Presse со ссылкой на МВД страны, в ходе беспорядков, произошедших в ночь на воскресенье, французская полиция задержала около 719 участников.
Мэр французского города заявил, что его жена и ребенок пострадали при нападении на его дом
Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз в столичном регионе Иль-де-Франс Винсент Жанбрюн заявил, что на его дом напали, его жена и ребенок пострадали.
"Нападавшие протаранили мой дом на машине, затем подожгли автомобиль, чтобы устроить пожар в доме, где спали моя жена и двое маленьких детей", - написал он в Twitter, добавив что один из его детей и супруга пострадали, передает ТАСС.
По словам градоначальника, сам он во время происшествия находился в здании мэрии.
Во Франции за четыре дня разграбили более 200 супермаркетов, магазины одежды и банки. Глава Минэкономики Ле Мэр: Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок. Об этом он сообщил в эфире французского телеканала BFM, передает gazeta.ru Он добавил, что также были разграблены десять торговых центров и более 200 супермаркетов, офисы банков и магазины одежды.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, сообщили в канцелярии президента ФРГ.
Уточняется, что поездка была намечена на 2-4 июля.
До этого французский лидер досрочно покинул саммит Евросоюза в Брюсселе из-за беспорядков в стране.
Также сообщалось, что бойцы элитного полицейского подразделения выдвигаются в Лион из-за погромов.