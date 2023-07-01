Правительство Молдовы одобрило соответствующий проект закона. Молдова выйдет из Международного соглашения по сахару и Международной организации по сахару.
Среди причин этого называется то, что большинство заседаний Международного совета организации проводятся в Южной Америке и Африке, что делает фактически невозможным присутствие представителей минсельхоза Молдовы из-за дороговизны. Из-за этого, Молдова вынуждена делегировать полномочия при голосовании в Совете, передает infotag.md.
Молдова неоднократно обращалась в Совет о снижении суммы взносов в организацию (в 2023 г. – это 5 960 фунтов стерлингов) но безуспешно. Кроме того, республика не заинтересована в участии в организации, так как в последние годы площади сахарной свеклы и объемы переработки сахара в Молдове сокращаются.
Поэтому министерством сельского хозяйства предложено выйти из договора, что не принесет негативных последствий внутри страны и на международном уровне и позволит сэкономить финансовые средства. При этом отмечается, что неизвестна позиция других участников договора относительно решения Молдовы.