фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России
В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. По результатам соревнований у приднестровских гребцов десять медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, сообщили в Госслужбе по спорту ПМР.
В заключительных заездах золото завоевал Алексей Коровашков в составе каноэ-четвёрки на дистанции 500 м. Ранее он стал дважды победителем в каноэ-двойке (200 м и 500 м), а в каноэ-одиночке (500 м) пришёл третьим.
У Андрея Ласкорунского сегодня в байдарке-четвёрке серебро на дистанции 500 м. Также в его активе золото (байдарка-двойка, 200 м) и бронза (байдарка-двойка, 500 м).
На втором месте оказался и Олег Шуринкин в каноэ-одиночке (5000 м). Ранее он завоевал серебро в каноэ-двойке (200 м).
Василий Погребан оказался на третьем месте в байдарке-одиночке (5 км).
Лучшие спортсмены выступят на международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли».