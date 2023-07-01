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По итогам чемпионата России по гребле у приднестровцев десять медалей

По итогам чемпионата России по гребле у приднестровцев десять медалей
фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России

В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. По результатам соревнований у приднестровских гребцов десять медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, сообщили в Госслужбе по спорту ПМР.

В заключительных заездах золото завоевал Алексей Коровашков в составе каноэ-четвёрки на дистанции 500 м. Ранее он стал дважды победителем в каноэ-двойке (200 м и 500 м), а в каноэ-одиночке (500 м) пришёл третьим.

У Андрея Ласкорунского сегодня в байдарке-четвёрке серебро на дистанции 500 м. Также в его активе золото (байдарка-двойка, 200 м) и бронза (байдарка-двойка, 500 м).

На втором месте оказался и Олег Шуринкин в каноэ-одиночке (5000 м). Ранее он завоевал серебро в каноэ-двойке (200 м).

Василий Погребан оказался на третьем месте в байдарке-одиночке (5 км).

Лучшие спортсмены выступят на международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли».
  • Сегодня, 11:00
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