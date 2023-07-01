В июле закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову «Газпромом», снизится примерно на $18 и составит $550,60 за 1 тыс. кубометров. Об этом 3 июля сообщил председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан, который также отметил, что в июле весь поставляемый из России газ поступит в Приднестровье, сообщает newsmaker.md
«В июле закупочная стоимость природного газа, поставляемого „Газпромом“ в Молдову, с учетом теплотворной способности, составит $550,60 за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд „Тираспольтрансгаза“», — написал Чебан в Telegram.
Напомним, что в июне закупочная цена на газ, поставляемый в Молдову «Газпромом», составляла $568,15 за 1 тыс. кубометров. Весь газ, поставленный из России, также поступил в Приднестровье.
С 8 июня бытовые потребители платят за кубометр природного газа 18,07 лея за кубометр (с учетом НДС). Это на 38% ниже тарифа, действующего ранее — 29,26 леев за кубометр. Moldovagaz просил снизить тариф до 18,45 леев за кубометр (без учета НДС). С учетом НДС тариф для бытовых потребителей должен был составить 19,93 лея. После утверждения тарифа НАРЭ Вадим Чебан заявил, что попросит агентство пересмотреть методологию расчета тарифа, чтобы он включал тарифные отклонения за весь регулируемый период, а не часть его.
На прошлой неделе Energocom объявил о начале нового предквалификационного раунда для потенциальных поставщиков газа на правый берег Днестра. Закупки будут проводить в рамках проекта «Безопасность газоснабжения», внедряемого в соответствии с кредитным соглашением с ЕБРР.
Energocom также подписал контракт на поставку Moldovagaz около 480 млн кубических метров газа до конца года по средней цене около $600 за тыс. кубометров. Цена варьируется каждый месяц. Как отметили в Energocom, это — часть плана подготовки к предстоящей зиме.