Dnestr.TV

 
0

Процедура оглашения приговоров будет упрощена

Процедура оглашения приговоров будет упрощена

Верховный Совет ПМР 5 июля на пленарном заседании во втором, окончательном чтении принял поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Ими предполагается, что при оглашении приговора по уголовным делам будет зачитываться только вводная и резолютивная части.

Самой объёмной является мотивировочная часть. Её оглашение зачастую занимает несколько часов. Всё это время участникам процесса приходится стоять. Чтобы ускорить эту процедуру, по просьбе судейского сообщества спикер парламента Александр Коршунов выступил с инициативой об исключении при зачитывании приговора мотивировочной части, сообщает novostipmr

Как отмечалось при обсуждении законопроекта в первом чтении, все участники процесса знакомы с материалами дела, поэтому нет необходимости напоминать все обстоятельства.

Кроме того, поправками в УПК увеличивается с семи до пятнадцати дней после объявления приговора срок подачи кассационной жалобы.
  • Вчера, 21:59
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна