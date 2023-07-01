Верховный Совет ПМР 5 июля на пленарном заседании во втором, окончательном чтении принял поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Ими предполагается, что при оглашении приговора по уголовным делам будет зачитываться только вводная и резолютивная части.
Самой объёмной является мотивировочная часть. Её оглашение зачастую занимает несколько часов. Всё это время участникам процесса приходится стоять. Чтобы ускорить эту процедуру, по просьбе судейского сообщества спикер парламента Александр Коршунов выступил с инициативой об исключении при зачитывании приговора мотивировочной части, сообщает novostipmr
Как отмечалось при обсуждении законопроекта в первом чтении, все участники процесса знакомы с материалами дела, поэтому нет необходимости напоминать все обстоятельства.
Кроме того, поправками в УПК увеличивается с семи до пятнадцати дней после объявления приговора срок подачи кассационной жалобы.